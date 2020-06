Den eneste klub må lukke

For tre år siden blev fodboldklubben Lhasa Chengtou grundlagt i Tibet og blev den lille stats eneste professionelle fodboldklub i Kinas tredjebedste fodboldrække.

Men hvad der skulle have været et synligt bevis på, at Kina inkluderede Tibet, er nu endt i en fuser. Klubben må nu lukke, men det skyldes hverken konkurs, svindel eller politisk konflikt.

Det er såmænd beliggenheden af Lhasa Chengtous hjemmebane i 3650 meters højde, som er problemet.

Det Kinesiske Fodboldforbund (CFA) har vedtaget, at der ikke må spilles kampe i de højder, da man frygter for spillernes sundhed. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Lhasa Chengtou har hidtil spillet de fleste hjemmekampe på et stadion i Sichuanprovinsen 2400 kilometer væk, men har dog spillet nogle få kampe på hjemmebanen i højderne.

Ifølge det kinesiske nyhedsbureau Xinhua måtte de kampe afbrydes hvert 15. minut, for at spillerne kunne få en iltmaske på.

Der gik også rygter om, at seks spillere fra et modstanderhold måtte eskorteres væk med højdesyge fra en kamp, men det har politiet i Tibet afvist.

Lhasa Chengtou har dog ikke lyst til fortsat at skulle rejse langt væk for at spille sine hjemmekampe, og derfor lukker klubben nu.

I sidste sæson sluttede holdet som nummer 26 ud af 32 hold i Kinas tredjebedste række.