Desperate Brøndby hjemkalder spillere

Skader hos flere af holdets profiler får Brøndby til at hjemkalde to spillere fra lejeophold.

Der er tale om målmandstalentet Jonathan Ægidius og forsvarsspilleren Jens Martin Gammelby.

Det oplyser superligaklubben mandag på sin hjemmeside.

20-årige Ægidius var udlånt til HIK i 2. division, mens den syv år ældre Gammelby var sendt på leje i polske Miedz Legnica.

- Begge spillere har i vores dialog været meget indstillet på at komme tilbage til Brøndby IF og bidrage, så vi ser frem til at de i denne uge påbegynder træning med resten af truppen, siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen til klubbens hjemmeside.

Jonathan Ægidius skal gardere for Thomas Mikkelsen i Brøndby-målet, efter at klubbens førstevalg på keeperpositionen, Mads Hermansen, er væk i flere uger på grund af en skade.

Jens Martin Gammelby skal supplere Brøndbys trup, fordi blandt andre backen Blas Riveros er skadet.

Brøndby møder mandag aften FC Midtjylland i Superligaens syvende spillerunde.

Begge klubber har fået en skidt sæsonstart og er placeret i den nederste halvdel af tabellen med seks point.