Det bliver ulvehyl: Ny Superliga-klub åbner dørene for tv

FC Midtjylland inviterer Discovery Networks inden for - bliver centrum for ny Superliga-dokumentar

Superligaen bliver ikke snydt for et tv-kig ind i kulissen dette forår.

Ekstra Bladet erfarer, at Discovery Networks har indgået aftale med FC Midtjylland om en dokumentarserie, der kommer helt ind i hjertet af klubben i forårets kamp for at udfordre FC København om mesterskabet.

Discovery Networks har været banebrydende i deres dækning af Superligaen med den reality-lignende ' Superliga Backstage' fra Randers FC og i efteråret var stilen mere klassisk dokumentar i 'Mellem håb og håbløshed' fra AGF.

Med samarbejdet med FC Midtjylland bliver det for første gang mesterskabet og kampen for pokaler, der kommer til at stå i centrum for en fodbold-dokumentar i Discovery-regi.

Dokumentaren kommer også til at stå som en markering af FC Midtjyllands 20 års fødselsdag til sommer.

De to første dokumentar-serier fra Randers FC og AGF vandt TV-Prisen for bedste sportsprogram.

