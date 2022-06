Det er Europas sidste og forsinkede billet til VM-slutrunden senere på året, som er på spil, når Wales søndag aften tager imod Ukraine.

En kamp, som har fået enorm opmærksomhed grundet Ukraines specielle situationen som invasionsramt land.

De internationale medier har massivt dækket rædslerne i Ukraine samt det fodboldmæssige eventyr, der kan nå sit klimaks med en sejr i Cardiff og dermed kvalifikation til VM.

Med et hold, hvor alle spillere fra ukrainske klubber, ikke har spillet en betydende kamp siden den russiske invasion 24. februar, vandt holdet onsdag 3-1 over Skotland. Det bragte holdet inden for én sejr af VM-deltagelse.

Eventyret lever for Ukraine, men i skyggerne af sympatien for Ukraine forsøger Wales at realisere sit eget eventyr.

Wales har kun én gang været til et VM. Det var i 1958 i Sverige - lang tid før nogen af nutidens spillere var født.

- Det er en gigantisk kamp. Det kan vi ikke lægge skjul på. Vi har kun været til VM én gang, siger Wales-anfører Gareth Bale ifølge Reuters forud for kampen.

- Det er en milepæl, som vi alle ønsker at nå - at spille på den største scene. Vi har en gigantisk kamp, som vi vil gøre alt for at vinde og opnå vores mål.

Den walisiske stjernespiller er dog helt med på, at det meste af verden hepper på Ukraine, men han beder om forståelse for, at det også vil være unikt for Wales at komme til VM.

- Alle i verden føler med Ukraine. Det er sport, som kan forene os. Vi forstår, hvad det vil betyde for Ukraine, men vi vil også gerne til VM, lyder det fra Bale.

- Det handler ikke om ond vilje. Det handler om vores land og vores hjerter, da vi ønsker at give noget til vores egne fans.

VM-playoffkampen mellem Wales og Ukraine sparkes i gang klokken 18.

VM afholdes i Qatar fra 21. november til 18. december i år.