Divisionsforening vil fylde superligatribuner forsvarligt

Fredag forlængede Sundheds- og Ældreministeriet loven, der tillader superligaklubberne at have mere end 500 mennesker på stadion til 1. november.

Dermed får klubberne i første omgang ikke lov til at fylde stadionerne mere, end man fik lov til den 1. juli, da særloven trådte i kraft.

Det ærgrer Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen. Han håber på, at denne uges dialog mellem sektorpartnerskaberne fører til en ordning, hvor flere tilskuere på stadioner bliver tilladt forud for superligastarten 11. september.

- Vi tænker, at forlængelsen af den nuværende ordning er en nødforanstaltning, der er taget, så superligaklubberne trods alt kan komme i gang på det tidligere besluttede grundlag.

- Men vi tænker også, at vi forsvarligt kan øge og operere med noget, der ligner fuld kapacitet på vores stadioner, siger han.

Claus Thomsen er positivt stemt over for de udmeldinger, politikerne kom med fredag oven på fase fire-forhandlingerne, som han mener, lagde op til en højere tilskuerkapacitet på de danske stadioner.

Han synes derudover, at klubberne i juli viste, at man sagtens kan håndtere flere tilskuerne på stadion.

Direktøren peger på, at der ikke blev registreret et eneste tilfælde af corona hos nogen, der var til superligafodbold i sidste sæson, efter at ordningen trådte i kraft.

- Desuden er der identifikation på stadion, så vi ved, hvor alle sidder. Skulle der komme et smittetilfælde, kan vi derfor også hjælpe med at opspore smittekæder, tilføjer han.

Reglerne i sin nuværende form betyder blandt andet, at der skal være en meter mellem hver tilskuer, alle skal som udgangspunkt sidde ned, og der må maksimalt være 500 tilskuere i hver af de adskilte sektioner, som stadion skal være opdelt i med egne ind- og udgange.

Det betyder, at Danmarks største stadion, Parken, kan lukke omkring 12.000 tilskuere ind, mens Brøndby og AGF må lukke omkring 8000 ind. Et mindre stadion som FC Nordsjællands må have omkring 3500 tilskuere.

Særreglerne for 3F Superligaen stod oprindeligt til at ophøre 1. september, men de er altså nu forlænget til 1. november.