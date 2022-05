Don Ø frifundet: Slipper for millionregning

Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup slipper for at betale millionregning til Parken, har Østre Landsret afgjort

Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup kan i dag drage lettelsens suk.

De har i Østre Landsret nemlig fået sat et afgørende punktum i den årelang retsstrid, der i 2020 kostede dem en dom og et erstatningskrav på 3,75 mio. kr. til Clipper Group i Københavns Byret, og afgørelsen er faldet ud til deres fordel.

Landsretten har nemlig frifundet de tidligere Parken Sport & Entertainment-bosser i sagen. Det har Østre Landsret tirsdag afgjort i ankesagen, skriver Børsen.

Parken Sport & Entertainment havde ellers krævet, at den tidligere henholdsvis bestyrelsesformand Flemming Østergaard, også kendt som Don Ø, og administrerende direktør Jørgen Glistrup skulle betale 5 millioner kroner.

Begge mænd er frifundet. I stedet pålagde retten, at Parken skal betale 600.000 i sagsomkostninger.

Sagen trækker tråde tilbage til ‘Parken-sagen’, der handlede om kursmanipulation i Parken Sport & Entertainment, havde sin spæde start i 2009 og otte år senere endte med at koste den daværende formand Flemming Østergaard og den daværende direktør Jørgen Glistrup halvandet års ubetinget fængsel.

Her var Parken, Østergaard og Glistrup dog ikke færdige med at bøde til rederiet Clipper Group, der havde tabt millioner på de aktier, de i 2008 købte i Parken Sport & Entertainment.

I 2020 blev Parken Sport & Entertainment af Københavns Byret dømt til at betale en regning på 3,75 mio. kr. til Clipper, og ved samme lejlighed fik Parken medhold i, at kravet kunne videreføres mod den tidligere ledelse, Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup.

Den dom ankede Østergaard og Glistrup til landsretten, og i dag, to år og et halvt år senere, er de blevet frifundet.

- Landsretten finder, at det ikke udgør et erstatningsberettigende tab for Parken, at selskabet er blevet tilpligtet at tilbagebetale et beløb til Clipper, skriver Østre Landsret i dommen ifølge Børsen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med både Flemming Østergaard og Parken Sport & Entertainment, men ingen har parterne har nogle kommentarer.