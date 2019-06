Dortmund-stjerne topper Danmarks bekymringer

PULA (Ekstra Bladet): Hvad pokker skulle Jacob Bruun Larsen da bruge en uge sammen med Åge Hareide og a-landsholdet til?

Teknikeren fra Dortmund bærer Danmarks håb for det kommende EM for U21-landshold på sine skuldre.

Alligevel skulle han midt i opladningen til slutrunden forlade sine jævnaldrende i rødt og hvidt for at agere træningskegle for Simon Kjær, Christian Eriksen og Thomas Delaney.

Spilletid... ikke et sekund.

Onsdag aften sluttede Jacob Bruun Larsen sig så til U21-truppen, da Danmarks næste stjerner spillede sidste testkamp før Danmarks EM starter på mandag.

Fraværet fra forberedelserne gik ikke ustraffet hen. Jacob Bruun Larsen var blevet betroet en plads fra start på venstrekanten, men rusten i relationerne var så åbenlyse, at det knirkede noget så forfærdeligt i hængslerne.

Det går ikke ustraffet, når spilleren, som er vant til at tage ansvaret, pludselig ikke fungerer. Jacob Bruun Larsen forsøgte med stadig større desperation som kampen skred frem, at finde et rent træf på sømmet. Men metallet var bøjet til en position, som ikke stod at redde, og da Niels Frederiksen som planlagt pillede sin stjerne ud i pausen, så var det med en bekymring mere i baglommen.

Landstræner Niels Frederiksens muligheder til startformationen var påvirket af forsvarsgeneralen Joachim Andersen fortsat er i Danmark til behandling for den skade, der har holdt ham på sidelinjen i halvanden måned nu.

Danmark tabte til sidst. Fotos: Lars Poulsen

Derfor startede de rød-hvide med to mand i det centrale forsvar - Victor Nelsson og Jacob Rasmussen, mens den centrale midtbane bestod af kaptajn Mathias Jensen, Phillip Billing og Oliver Abildgaard.

Kendetegnende for en sløj og urytmisk første halvleg var det, at det faktisk kun var Oliver Abildgaard der kom fra de første 45 minutter i meget varme Pula med plusser på kontoen.

Som solen begyndte at synke i den kroatiske kystby blev varmen lettere at håndtere, og selv om udskiftningerne planmæssigt begyndte at strømme ind, så forbedrede de rød-hvide sig markant.

Især introduktionen af Mikkel Duelund og Jens Stage gav noget mere pondus og effekt i det danske pres, men selv om der i kampens løb var fine opløb til muligheder, så kom Danmark ikke tættere på end den flugter som den ellers svage Phillip Billing huggede på overliggeren.

Og selv om det var opløftende at se flere spillere byde ind og presse sig på til åbningskampen mod Tyskland, så kunne det ikke udslette helhedsindtrykket af en svag dansk kamp - og det blev fuldbyrdet, da kampen mod Kroatien blev tabt 1-0 på et mål scoret i tillægstiden af anden halvleg af Toma Basic.

