Drama i Paris - PSG-ejer tiltalt for korruption

Er den franske storklub, PSG’s præsident, Nasser Al-Khelaifi fra Qatar, involveret i korruption?

Ja, det mener den franske statsanklager, Renaud van Ruymbeke, som har tiltalt Al-Khelaifi for at have betalt 3,5 millioner dollar, godt 23 millioner kroner, for at sikre Qatar værtsskabet for VM i atletik i 2017.

Pengene skulle i følge anklageskriftet være udbetalt til den daværende og gennemkorrupte præsident for Det Internationale Atletikforbund, senegaleseren Lamine Diack.

Diack sidder i dag i husarrest i Frankrig, mens han venter på at komme for retten, tiltalt for at have modtaget store summer i bestikkelse og for pengevask.

I følge de franske medier blev Nasser Al-Khelaifi indkaldt til en afhøring hos de franske anklagere i marts, og i sidste uge blev han så tiltalt. En af hans nærmeste medarbejdere, Yousef al-Obaidly, har i denne uge erkendt, at han også er tiltalt.

Nasser Al-Khelaifi er en af de mest indflydelsesrige mænd i Qatar. Han er personlig ven med landets Emir, som han spiller tennis med.

Al-Khelaifi var med i den komite i Qatar, som 2. december 2010 sikrede det lille land værtsskabet for fodbold-VM i 2022. Umiddelbart efter købte Qatar Sports Investment, hvor Al-Khelaifi også er præsident, PSG. Det var på opfordring fra den franske præsident, Nicolas Sarkozy, som ved samme lejlighed fik solgt en masse jagerfly til Qatar.

Se også: Det er ikke en krig, men...

Al-Khelaifi har i det hele taget mange jern i ilden. Han er præsident for tv-stationen Bein Media Group, som efterhånden er af de største rettighedshavere til alverdens sport.

I den egenskab er den mægtige qatarer anklaget af de schweiziske myndigheder for at have bestukket en topembedsmand i FIFA for at sikre sig tv-rettigheder til VM. Den sag ligger og simrer i det noget langsommelige schweiziske retssystem.

Helt tilbage i 2010 blev Qatar beskyldt for at have bestukket sig til fodbold-VM. Det er kendsgerning, at landet brugte ufatteligt mange penge på deres kampagne, men myndighederne i Qatar har afvist alle beskyldninger om urent trav.

Det gør Nasser Al-Khelaifi og hans advokater også i de sager, som nu er dukket op.

Der står meget på spil for ham. Bliver han dømt, mister han uden tvivl sine indflydelsesrige poster i europæisk fodbold.

Foruden præsidentskabet i PSG sidder han også i bestyrelsen i ECA, sammenslutningen af europæiske klubber, og han har ligeledes en plads i UEFA’s eksekutivkomite, hvor han tidligere i år i Rom blev valgt ind blandt andet sammen med DBU’s formand, Jesper Møller.

I øvrigt fik Qatar ikke VM i atletik i 2017. Det gik i stedet til London. Til gengæld er Qatar vært for dette års atletik-VM, som afvikles til efteråret i Doha.

Se også: Dystre udsigter for Champions League

Se også: FIFA vil udvide den største fodboldskandale