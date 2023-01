Dramaet fortsætter: Piqué svarer igen på sviner

Dramaet fortsætter for fuld udblæsning, efter sangeren Shakira for nylig har udgivet en sang om sin tidligere eksmand, Gerard Pique.

Den columbianske sangerinde lægger ikke fingre imellem på sangen, som skal være et disstrack med svinere til den spanske fodboldspiller.

- Du byttede din Ferrari til en Twingo. Du byttede dit Rolex til et Casio, synger hun blandt andet på nummeret Bzrt Music Sessions, Vol. 53.

Men nu tyder det på, at Pique har taget til genmæle.

En opsigtsvækkende video af den 35-årige fodboldstjerne viser ham nemlig køre rundt i en Renault Twingo, der er det bilmærke, som Shakira disser ham med på det føromtalte nummer.

Stikpillen kommer ikke lang tid efter, at Gerard Pique under en liveudsendelse også viste sit nye Casio-ur og blandt andet fik sagt, at det 'ville holde resten af livet'.

Der er dermed dømt drama for alle pengene mellem de to superstjerner.

Utroskab

Parret var et af de største kendispar i verden, indtil de blev skilt i sommeren 2022.

Det skete efter, at Pique blev afsløret i at være Shakira utro med sin elskerinde, Clara Chia Marti.

- Du efterlod mig med svigerfamilien som mine naboer. Medier ved min dør og i gæld. Du troede, du sårede mig, men du gjorde mig stærkere. Kvinder græder ikke længere, de indkasserer, synger Shakira også på nummeret.

Shakira og Pique da alt stadig var fryd og gammen i 2014. Foto: Josep Lago/Ritzau Scanpix.

Hun synger samtidig, at hun er vokset fra ham, og at det er derfor, at han er sammen med en pige, der er ligesom ham selv.

Shakira er 45 år og Pique er 35 år.

De to kendisser mødte hinanden under VM i 2010, og har siden fået to børn sammen.

