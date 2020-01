Drømmejobbet: Har du talent for at se fodbold?

Virksomheden Veo tilbyder nu en sjælden mulighed for at tage sig betalt for at se fodbold

Har du nogensinde tænkt over, hvor god du er til at se fodbold?

Om det er på stadion eller på sofaen, så bliver fodbold set af rigtigt mange mennesker hver gang bolden triller.

Er du et af de mennesker, og er du bedre end gennemsnittet til at se med, så kan det være, at du skal til at overveje et karriereskifte.

Den danske virksomhed Veo søger lige nu en person til stillingen som chef for at se fodbold.

Veo har udviklet en løsning, som gør det muligt for fodboldklubber nemt at optage deres kampe - uanset hvilken række de spiller i.

Det har derfor aldrig været nemmere for dig og dine holdkammerater nemt at gense det vilde mål, som du har fortalt om på alle byens bodegaer.

Siden sin stiftelse for små fem år siden er virksomhedens smarte løsning nået frem til 60 lande og derfor optager deres kameraer rigtigt mange fodboldkampe.

Hylde amatørerne

De har programmeret maskinen til selv at klippe højdepunkter ud, og det eneste de mangler er en, der kan sortere de gyldne perler fra.

Det er her, du kommer ind i billedet.

- Vi mangler en, der kan være med til at hylde alle de utrolige amatører, som leverer de gyldne øjeblikke på hele verdens fodboldbaner, siger Adam von Haffner, PR-chef hos Veo.

Hvis du har installeret deres kamera-løsning, så har du mulighed for at gøre dit indhold tilgængeligt for Veo, så dit mål kan komme hele verden rundt ligesom dette imponerende færøske mål, der er blevet set mere end 200.000 gange.

Naturtalent til at se fodbold

Skulle du være interesseret i fremover at tage dig betalt for dit fodboldkiggeri som en anden talentspejder, så kan du finde jobopslaget som 'Head of Watching Football' på Veo's hjemmeside.

Det er endnu udefineret, hvor godt den nye chef for fodbold-kiggeri vil kunne tage sig betalt.

- Du kommer ikke til at få 1.000 kroner i timen, men det er fint betalt. Vi har ikke aftalt rammerne endnu, men det handler i lige så høj grad om, hvem der ender med at søge jobbet. Som udgangspunkt søger vi en person til cirka 20-25 timer om ugen.

- Det er svært at beskrive drømme-kandidaten, men vi søger en person, som brænder rigtig meget for fodbold. Et naturtalent indenfor at se fodbold, siger Adam von Haffner.

