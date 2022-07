Drømmeresultat for Danmark

Betingelsen for et dansk avancement fra gruppespillet ved fodboldkvindernes EM-slutrunde er simpel: Danmark skal slå Spanien på lørdag. Ellers må Lars Søndergaards mandskab rejse hjem.

Danmark kunne være havnet i en situation, hvor en storsejr over Spanien eller finsk hjælp mod Tyskland var nødvendig. Men som følge af Tysklands 2-0-sejr over Spanien tirsdag aften, kræver dansk avancement nu blot en sejr.

Det kan dog vise sig vanskeligt nok mod de boldbegavede spaniere. De kan nøjes med uafgjort for at sikre sig en plads i kvartfinalen.

Pernille Harder og co. kan muligvis finde inspiration i Tysklands taktik til at besejre Spanien.

Tyskerne overlod bevidst bolden til spanierne. Men trods en massiv overvægt i boldbesiddelse havde de to hold tilløb til lige mange store chancer, for spanierne var sårbare over for kontraangreb.

Det var dog i to helt andre situationer, at Spanien indkasserede to mål i første halvleg.

Allerede i kampens tredje minut takkede Klara Bühl for gaven, da hun fik foræret bolden af målmand Sandra Paños og sikkert scorede til 1-0.

Efter 36 minutters spil viste Spanien så sårbarhed på dødbolde, da Alexandra Popp fik lov til at heade bolden i mål til 2-0 efter et hjørnespark.

Trods en stribe fine muligheder til begge hold blev der ikke scoret yderligere på Brentford Community Stadium i London.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Du kan læse meget mere om EM-slutrunden nedenfor.

Danmark vinder over Finland ved EM

Harder har talt med lægerne

Historisk EM-ydmygelse: England slår Norge 8-0

Afviser frygt: Men prikker til andre nationer

Derfor bestiller hun tøjet alt for småt

Derfor bestiller hun tøjet alt for småt Håbløst efter herrerne: Får 16 gange mindre i bonus

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fredag blev 86-årige Sepp Blatter frifundet for en mistænkelig pengeoverførsel til Michel Platini. Hør mere om sagen i Ekstra Bladets podcast 'Blodbold' herunder eller i din podcast-app.