Dronningen hylder Englands fodboldhelte

England har søndag vundet sit første store fodboldtrofæ siden 1966.

Og fodboldkvindernes 2-1-sejr over Tyskland efter forlænget spilletid på Wembley i EM-finalen er blevet bemærket i det engelske kongehus.

Via Twitter har dronning Elizabeth således udsendt en hyldest af holdet.

- Turneringen og jeres præstation har med rette modtaget ros. Men jeres succes rækker langt ud over trofæet, som I helt fortjent har vundet.

- I har sat et eksempel, der vil være en inspiration for piger og kvinder i dag og for fremtidige generationer. Det er mit håb, at I vil være lige så stolte af jeres indflydelse på jeres sport, som I er af resultatet, lyder det blandt andet fra dronning Elizabeth.



Dronning Elizabeth hylder de engelske kvinder for den fornemme EM-titel på hjemmebane. Foto: Ritzau Scanpix

Også premierminister Boris Johnson lykønsker holdet.

- Fodbolden er kommet hjem!

- Fodboldbaner over hele landet vil være fyldt som aldrig før af piger og kvinder, der er inspireret af jeres triumf, skriver Johnson på Twitter.

Også store mandlige fodboldstjerner som Jamie Carragher, Gary Neville og Harry Kane er på banen med ros til Sarina Wiegmans tropper.

- Et seismisk øjeblik for sport i dette land. Gået gået af jer alle, skriver den tidligere Manchester United-profil Gary Neville.

Englands fodboldvinder har aldrig tidligere vundet en stor titel. Englands fodboldherrer vandt sit seneste og eneste store trofæ ved VM i 1966.

Finalen mod Tyskland søndag blev overværet af 87.192 tilskuere, og det er ny rekord for en EM-kamp på tværs af køn.

