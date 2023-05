Dyche hylder sit mandskab

22 procent boldbesiddelse. 144 afleveringer. Fem scoringer fra fem afslutninger på mål.

Det var helt efter cheftræner Sean Dyches drejebog, da Everton mandag højst overraskende vandt 5-1 på udebane over sædvanligvis velspillende Brighton.

Præstationen var til stor tilfredshed for den hårdnakkede englænder.

- Jeg sagde til fyrene, at det handler om fokus. Vores taktiske formation har været ret god, siden jeg kom, siger Sean Dyche til BBC efter kampen.

- Men det handler lige så meget om ikke bare skyggespil, men om at bryde med spillet i første halvleg, som vi gjorde så mange gange.

Sean Dyche blev i januar ansat som cheftræner i Everton for at styre klubben væk fra en katastrofal kurs mod nedrykning.

Faren er ikke ovre endnu, men mandagens sejr betyder nu, at Everton er to point over stregen med tre kampe tilbage i sæsonen.

Annonce:

Sean Dyche er især kendt for sin tid i upåagtede Burnley, som han med nærkampe og en solid defensiv i mange år holdt i Englands bedste fodboldrække.

Og spillestilen har han tilsyneladende taget med til Everton, i hvert fald at dømme på mandagens opgør.

Forrige spillerundes 2-2 kamp mod nedrykningskandidaten Leicester City bidrog ifølge Sean Dyche til en øget selvtillid hos sit mandskab.

- Mange mente, at vi var gode mod Leicester, vi var meget gode og indkasserede bløde mål. I aften blev vi betalt tilbage for den præstation, fordi energien var der, den taktiske præstation, men også kvaliteten, siger han.

Næste kamp for Everton er Manchester City på hjemmebane, før klubben møder Wolverhampton og bagefter Bournemouth.

- Dette er bare endnu et skridt for os, som jeg sagde, da vi slog Arsenal ... Vi ser, hvad der sker i de næste par kampe. Spillerne har leveret. Det fortjener de at få æren for, siger han.