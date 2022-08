Efter kæmpe fejl: - Frygteligt at kigge på

Lyngby gjorde det svært for sig selv mandag aften i 1-2-nederlaget ude til FC Nordsjælland.

De kongeblå oprykkere lukkede to mål ind, som begge var på grund af store personlige fejl på banen.

Målet til 1-0 blev scoret af FCN's Mads Hansen på frispark. Den unge angriber fik stor hjælp af Lyngby-muren, der gik fuldstændig i opløsning, så bolden kunne ryge direkte i mål.

FCN’s andet mål opstod også på baggrund af en stor fejl, da indskiftede Kristian Riis sendte bolden lige i fødderne på selvsamme Mads Hansen, der endnu en gang udnyttede fejlen.

Lyngby-træner Freyr Alexandersson var efter kampen meget overrasket over, at hans tropper lavede så store fejl.

- Vi kan ikke være tilfredse med de her resultater. Vi kom med super god energi og power, men FC Nordsjælland var kyniske.

- Vi laver alt for store fejl. Det var frygteligt at kigge på. Jeg har aldrig oplevet sådan noget før. Vi havde en mur, der bare fuldstændig åbnede sig op ved frisparket. Det må bare aldrig ske.

- Så laver Kristian Riis en teknisk fejl ved det andet mål. Ellers spiller vi en virkelig god kamp. Jeg tror ikke, det er mange hold, der har tvunget FC Nordsjælland til at sparke så mange lange bolde, som vi gjorde.

- Kampen i dag er den hårdeste at sluge. Det er på grund af den måde, det sker på, og fordi det er nordsjællandsk derby, fortæller Freyr Alexandersson efter kampen.

Flere hundrede Lyngby-fans havde taget vejen til Right to Dream Park i Farum, og det er især det at skuffe fansene, der gør mest ondt på Lyngby-træneren.

- Vi fik en fantastisk opbakning, og vi ville bare gerne give dem noget tilbage. De larmede virkelig meget, og jeg er meget stolt over støtten.

- Vi har fået støtte i lang tid nu, og Lyngby er en fantastisk fodboldklub. Det her sammenhold er helt fantastisk, fortæller han.

Lyngby har fået en hård start på sæsonen, hvor det på de tre første kampe kun er blevet til et enkelt point. Derfor ligger holdet på 10.-pladsen i Superligaen.

