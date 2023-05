Efter racismeanklager: Præsident svarer Vinicius igen

Javier Tebas, præsidenten for den øverste spanske fodbolddivision, La Liga, har ikke meget tilovers for Real Madrid-spillerens anklager om, at ligaen skulle være racistisk.

Vinicius Junior var i søndagens opgør mod Valencia tæt på at komme i fysiske klammerier med modstanderens tilhængere, fordi han mente, at han igen var blevet offer for racistiske tilråb.

Den brasilianske stjerneangriber sagde efter kampen, at det hverken er 'første, anden eller tredje gang. Racisme er normalt i La Liga'.

- Ligaen synes, det er normalt, fodboldforbundet gør det samme, og modstandere opfordrer til det.

Men at ligaen ikke tager affære over for de racistiske tilråb, er ikke rigtigt, mener Javier Tebas.

- Før du kritiserer og fornærmer La Liga, bør du læse op på tingene, Vinicius. Lad ikke dig manipulere, og vær sikker på, at du forstår andres kompetencer og det arbejde, vi har lavet sammen, skriver han på det sociale medie Twitter ifølge det spanske medie Sport.

Vinicius Junior tog til genmæle på Twitter og svarede præsidenten med, at præsidenten for La Liga endnu en gang angriber 'mig på sociale medier i stedet for at kritisere racister'.

- Din ligas image er såret ... Jeg er ikke din ven, som du kan snakke om racisme med. Jeg vil have handling og straf, skriver Vinicius.

La Liga har tidligere indgivet klager til domstole over racisme mod Vinicius Junior, skriver The Guardian.

I det seneste tilfælde drejede det sig om en sag, hvor en fodboldfan var blevet filmet, mens han kom med racistiske tilråb mod kantspilleren.

Spansk politi er desuden stadig ved at efterforske en mulig hadforbrydelse mod spilleren, efter at en sort dukke med hans holdnummer på trøjen blev hængt i en løkke fra en bro nær Real Madrids træningskompleks i den spanske hovedstad i januar.