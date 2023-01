Efter uhyggeligt hjertestop: Nu taler han

NFL-spilleren Damar Hamlin, der tidligere i januar faldt om med hjertestop på banen, har adresseret offentligheden for første gang siden hændelsen.

I en video takker han for den enorme støtte, han har fået siden hændelsen 2. januar.

- Jeg tror, at det var vigtigt for mig at vente med at tale offentligt til det rigtige tidspunkt, fordi der var meget at bearbejde for mig. Både mentalt, fysisk og endda spirituelt, siger Hamlin i videoen.

Holdkammeraterne var i chok, da Hamlin faldt om 2. januar. Foto: Dylan Buell/Ritzau Scanpix

Hamlin spiller for holdet Buffalo Bills, der har hjemme i delstaten New York. Hamlins kollaps skete under en kamp mod Cincinnati Bengals.

- Det, der skete for mig til Monday Night Football, føler jeg, er et direkte eksempel på, at Gud brugte mig som et kar, så jeg kan dele min passion og min kærlighed direkte fra mit hjerte med hele verden. Jeg er i stand til at give det tilbage til børn og lokalsamfund over hele verden.

Se videoen her:

Damar Hamlin overværede sidste søndag sit hold spille mod Bengals. Da mødte han sine holdkammerater i omklædningsrummet.

Fodboldspilleren takkede i videoen alt det sundhedspersonale, der behandlede ham.

Derudover takkede han også sin familie, fans og hele NFL.

Hamlin blev bragt til et hospital, efter at han faldt om midt under en NFL-kamp. Siden er han blevet udskrevet fra hospitalet og meldes i bedring.