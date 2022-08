Efter vildt comeback: - Vi skulle have vundet

Selv om Lyngby var i store vanskeligheder og bagud med 0-3 mod FC Midtjylland, burde Lyngby have stået med de tre point, da fredagens superligakamp var ovre.

Det mener Lyngby-cheftræner Freyr Alexandersson, hvis mandskab fik 3-3 efter et stærkt comeback.

- De første 30 minutter var klart det værste, vi har præsteret i denne sæson. Udgangspunktet taget i betragtning så er anden halvleg nok også den bedste præstation, vi har haft i denne sæson.

- Det var os, der skulle vinde den her fodboldkamp. Det var os, der havde fortjent det, og det var os, der trykkede dem langt tilbage, siger Lyngby-træneren.

I pausen gjorde han det klart over for sit hold, at han var meget skuffet over præstationen, og dundertalen fik vendt op og ned på kampen.

- Som altid var jeg ærlig. Jeg var skuffet over vores præstation, og jeg var skuffet over vores udtryk. Vi blev bange, og vi stod på hælene, og det må man ikke mod FC Midtjylland.

- Det handlede om at få folk til at tage ansvar for sit hold og sine holdkammerater, og det ændrede vores spil, siger træneren.

Indskiftede Sævar Magnusson var en af de spillere, der gjorde en stor forskel for Lyngby i anden halvleg.

Den 22-årige islænding fik tilkæmpet sig straffesparket til 2-3, og så sendte han selv bolden i kassen til 3-3.

- Det ville have været fedt at få alle tre point, for til sidst i kampen havde vi meget mere energi end FC Midtjylland.

- Det var dejligt at score. Vi havde to store drenge inde i feltet, så jeg forsøgte at lægge mig bag dem, og så landede den perfekt foran mig. Jeg ramte bolden helt perfekt, og det var et virkelig dejligt mål.

- Det er så dejligt at juble foran fansene. Vi troede også på, at vi ville vinde kampen, men så skulle vi have udlignet lidt tidligere.

- Men det er vores egen fejl, at vi ikke vandt, når vi kom bagud 0-3 så hurtigt. Men vi viste fantastisk karakter på holdet, da vi kom tilbage, siger Lyngby-helten.

Freyr Alexandersson og Sævar Magnusson så begge til med åben mund, da Lyngby-kanten Magnus Kaastrup via FCM-keeper Elias Olafssons hånd sendte bolden på overliggeren få minutter før slutfløjt.

- Jeg havde set bolden inde, men hold kæft Elias er en lang dreng med lange fingre. Jeg var klar til at løbe op på tribunen for at juble. Det var en virkelig sjov kamp, og det var en fantastisk fredag aften, siger Freyr Alexandersson.

- Elias Olafsson er en af de bedste målmænd i ligaen. Jeg tror ikke, der var mange i ligaen, der havde reddet den til sidst, tilføjer Sævar Magnusson.

Fredagens resultat betyder, at Lyngby står noteret for beskedne to point efter fire spillerunder.

