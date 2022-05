Efter voldsom strid: - Vi tror på en løsning

Næstformanden for Dansk Fodbolddommer-Union tror på, at der snart kan findes en fælles vej med DBU om at få løst problemerne for den danske dommerstand

Bølgerne er gået højt mellem Dansk Fodbolddommer-Union (DFU) og Dansk Fodbold Union (DBU), efter DFU nægtede at deltage i et DBU-stormøde tidligere på året.

Årsagen var store uenigheder om, hvordan et fremtidigt samarbejde om udvikling og fastholdelse af dommerstanden skal se ud.

Et samarbejde som ifølge DFU blev besværliggjort af, at næstformand for DBU, Bent Clausen, sad for enden af forhandlingsbordet.

Seneste møde foregik uden Bent Clausen ved bordenden, og DFU-næstformand, Kenneth Thorstein, har sammen med sin formand fået opbakning fra dommerne til et stykke papir, som rækker hånden ud til DBU om et fremtidigt samarbejde.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Næstformand for DBU, Bent Clausen, sidder ikke længere med ved forhandlingsbordet. Foto: Bob Giselmann

Et samarbejde, der skal sikre, at der i fremtiden vil være nok kvalificerede dommere til at dømme fodboldkampe i hele Danmark.

- Onsdag har vi sendt et papir til DBU, med et udkast til en samtale, som vi kan tage udgangspunkt i til videre samarbejde, siger Kenneth Thorstein, næstformand for DFU til Ekstra Bladet.

Det er forventet, at DBU kommer med en tilbagemelding indenfor 14-dages tid.

Når DBU vender tilbage, så håber Kenneth Thorstein, at DBU kommer med en positiv tilbagemelding, så forhandlingerne kan fortsætte på den anden side af sommerferien.

- Jesper Møller (DBU formand red.) og Jakob Jensen (DBU direktør red.) får mulighed for at se på det her, og så snakker de med deres bagland og lokalunionerne, om det er noget, de har lyst til at være med til.

- Hovedpunkterne i papiret er, at der skal et tættere samarbejde på banen mellem DBU og DFU, end der har været tidligere.

Fortrøstningsfuld trods bump på vejen

Hos DFU er man fortrøstningsfuld på trods af en svær start på forhandlingerne, og de håber at de dommer-kompentencer, der i øjeblikket render rundt i unionen, snart vil få mulighed for at udnytte deres kompetencer.

- Vi råder i DFU over nogle dommer-kompetencer, som ikke rigtigt bliver udnyttet ordentligt i dag. Det er både i vores og DBUs interesse at få dommere fastholdt og uddannet.

- Vi har strukket en arm ud med en mulig løsning. Så kan det godt være, at vi ikke kan få alt det, vi har skrevet ned på det stykke papir, men så kan vi nok mødes et sted i midten, og det må vi se, om de vil være med til. Det lød i hvert fald sådan på vores seneste møde med DBU, siger Kenneth Thorstein.

Forholdet mellem DFU og DBU har været på frysepunktet, men nu håber DFU, at det snart bliver muligt at få en højtprofileret dansk FIFA-dommer igen. Foto: René Schütze

Mangler dommere

Striden mellem DFU og DBU bunder blandt andet i en stor mangel på dommere, for dårlig uddannelse af dommerne, og at straffen er for lav, når spillerne går over stregen overfor dommeren.

DFU har tidligere estimeret, at der mangler cirka 800 dommere på landsplan - et tal, som DBU mener er tættere på 400.

Hos DFU er man af den overbevisning, at hvis der ikke findes en løsning snart, så vil det få katastrofale konsekvenser for afviklingen af kampe på både kort og langt sigt.

- Vi er nødt til at finde en løsning, for ellers vil det gå ud over begge sider. Konsekvensen vil være, at der kommer endnu flere kampe uden en påsat dommer, og der vil komme endnu flere kampe med dommere fra lavere rangerende rækker, som dømmer kampe, de ikke er kvalificerede til at dømme.

Ligeledes er fastholdelsen af dommerne problematisk, hvor kun en tredjedel af de uddannede dommere fortsætter i erhvervet.

- Vi har ikke så mange dommere at tage af, så det vil på længere sigt komme til at ramme elitefodbolden. Vi har FIFA-dommere, men de bliver sendt til U21-landskampe, og håbet er jo, at vi på sigt igen kan sende dommere til de store internationale turneringer som fx Europa League eller andre store slutrunder.