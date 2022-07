Eks-landsholdsspiller afslører voldtægt

Den tidligere landsholdsspiller for Holland og nuværende træner for Irlands fodboldkvinder Vera Pauw blev seksuelt misbrugt af tre mænd, som var ansat i hollandsk fodbold, da hun selv var spiller.

Det afslører hun i et langt opslag på Twitter.

Den i dag 59-årige hollænder skriver i opslaget, at hun har følt, at hun ikke har fået nogen støtte fra Hollands Fodboldforbund (KNVB), og at hun først for nylig har anmeldt overgrebene til politiet.

Vera Pauw spillede for det hollandske fodboldlandshold fra 1984 til 1998, hvorefter hun indledte sin trænerkarriere.

- I 35 år har jeg holdt på en hemmelighed for verden, for min familie, for mine holdkammerater, mine spillere, mine kolleger og - kan jeg nu acceptere - for mig selv, indleder hun opslaget.

- Selv de, der er mig nærmest, har ikke kendt til den voldtægt, jeg blev udsat for af en prominent fodboldperson, da jeg var en ung spiller. Senere blev jeg udsat for to seksuelle overgreb fra to andre mænd, skriver hun videre.

Vera Pauw nævner ingen navne, men fortæller, at alle tre mænd var ansat i hollandsk fodbold på daværende tidspunkt.

Ifølge Pauw er det kun dem, hun stoler på, som har kendt til 'det systematiske, seksuelle misbrug, magtmisbrug, mobning og intimidering', som hun blev udsat for.

- I de seneste år har jeg forsøgt at få min sag hørt på retfærdig vis af fodboldmyndighederne i Holland, men til ingen verdens nytte, skriver hun.

- Jeg kan ikke længere forholde mig tavs.

Ifølge Vera Pauw har hun indgivet fem anmeldelser til KNVB og har for nylig anmeldt voldtægten og de seksuelle overgreb til hollandsk politi.

KNVB oplyser i en erklæring til nyhedsbureauet Reuters, at Pauw sidste år fortalte forbundet om hendes oplevelser.

Sammen besluttede Vera Pauw og KNVB at indlede en uafhængig undersøgelse.

- Denne undersøgelse har vist, at KNVB burde have gjort en række ting anderledes. Desværre har Vera været udsat for flere fejlvurderinger og skadelige bemærkninger fra tidligere ansatte, oplyser KNVB.

Fodboldforbundet oplyser videre, at undersøgelsen også har vist, at KNVB ikke reagerede tilstrækkeligt på de første tegn på seksuelt misbrug, som Pauw rapporterede i 2011.

Ifølge KNVB gjorde Vera Pauw det dog klart under sidste års undersøgelse, at hun ikke ønskede at følge op på anklagerne om seksuelt misbrug.

- Vi respekterede det valg. Vores hensigt var at beskytte Vera, udtaler forbundet.

- Men vi burde have valgt at gå en anden vej, tilføjes det.

Ifølge KNVB vil fodboldforbundet nu forsøge at udarbejde en form for kompensation til Pauw.

