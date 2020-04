Ekspert advarer: Ingen tilskuere før vaccine!

Hvis man savner at tage til fodbold hver weekend, kan man lige så godt indstille sig på at leve med det afsavn i meget lang tid. Sådan lyder det fra en skråsikker epidemiolog.

I Danmark ligger det fast, at der ikke kommer tilskuere på stadion i resten af denne sæson, og det vil formentlig være scenariet i hele Europa, så man undgår, at der opstår nye smittekæder.

Sådan kommer der til at se ud på alverdens stadions. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Spørgsmålet er så, hvornår man kan forvente, at portene igen åbnes for tilskuere? Det går lang tid, lyder det fra Zach Binne, der er epidemiolog ved Emory University i Atlanta.

- Folk er nødt til at forstå, at jo flere mennesker man samler, jo større er risikoen for en ny spredning. Ti personer er farligere end fem. 500 er farligere end ti, og 60.000 er meget, meget farligere, siger Zach Binne ifølge Het Laatste Nieuws og tilføjer:

- Som videnskabsmand hader jeg at gøre mine påstande '100 procent sikre', men i det her tilfælde er jeg mere end 100 procent sikker på, at man ikke kan fylde et fodboldstadion, før der er en vaccine.

De fleste eksperter vurderer, at en vaccine mod coronavirus tidligst er klar i løbet af foråret 2021, så hvis Zach Binne får ret i sin profeti, kan der altså meget vel gå et år, før tilskuere igen får adgang til fodboldkampe.

