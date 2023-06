Ekstra Bladet-journalist vinder fornem pris

Publicistprisen, som er en af årets mest fornemme priser inden for dansk journalistik, er torsdag aften blevet uddelt.

Og dette år er det Ekstra Bladets journalist Jan Jensen, der kan lade sig hædre.

Det har en jury torsdag aften offentliggjort.

Han vinder prisen for sin afdækning af magtmisbrug og korruption i sport.

'Jan Jensen modtager prisen, fordi han igennem hele sin karriere har haft en enestående evne til at forfølge historien, lige meget hvem modstanderen måtte være,' lyder en del af juryens begrundelse.

'Jan har et politisk og undersøgende blik på at dække sporten, så fokus ikke er på, hvem der vinder, men på penge og magten, misbruget og korruptionen i de organisationer, som lever af sporten,' lyder det.

Foto: Henning Hjorth

En smule rørt

Jan Jensen er utrolig stolt af prisen, siger han til Ekstra Bladet.

- Ja, faktisk er jeg en smule rørt.

- Det er en stor pris at få, og den bliver givet på baggrund af rigtig mange års arbejde. Det er jeg meget glad for, må jeg sige.

- Undersøgende journalistik er en del af sportsjournalistikken. Der er så mange politiske og økonomiske interesser, og vi har på Ekstra Bladet været bannerførere for den undersøgende sportsjournalistik siden 1990'erne, siger han.

- Hvad skal der så ske nu? Skal I ud at feste?

- Nu vi skal have nogle bajere. Og det ser ud til, at der bliver god fest her, lyder det fra Jan Jensen.

Foto: Henning Hjorth

- Gennemslagskraft og integritet

Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør, Knud Brix, er 'ekstremt glad' på Jan Jensens vegne - og ikke mindst på sportsjournalistikkens vegne.

- Jan Jensen insisterer på at lave undersøgende journalistik i en genre, der ikke altid får den anerkendelse, den har fortjent, siger han.

- Jeg er glad for, at Ekstra Bladet er et medie, hvor han har kunnet få lov til at grave så dybt i det her ekstremt vigtige emne i så lang tid. Jan har gennemslagskraft og integritet. Der var ingen, der skrev om Qatar og migrantarbejderne, da Jan kastede sig ud i det. Det har været en ørkenvandring for ham, så prisen er velfortjent.

Jan Jensen vandt hovedprisen foran korrespondent på DR Matilde Kimer og journalist ved Jyllands-Posten Morten Pihl, der ligeledes var nomineret.

Tidligere i år blev Jan Jensen også kåret som Årets Sportsjournalist.