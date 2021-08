Ekstraordinær sikkerhed før tyrkerbrag

Gennem den seneste uge har det cirkuleret med fortællinger om tyrkiske fans, der til heftige overpriser har forsøgt at købe billetter til torsdagens møde med Randers FC fra personer i klubbens sponsorkreds.

Selv om der dermed eksisterer en reel risiko for at de tyrkiske fans kommer til at oversvømme stadion får det ikke alarmklokkerne til at gå af hos de danske værter.

- Vi har ikke hørt noget om noget, der gør os urolige. Vi har haft god dialog med mange herboende tyrkiske tilskuere, som jo også er familiefædre med deres børn.

- Det er jo ikke hardcore ultras fra Istanbul, der kommer, konstaterer Jesper Hansen, der er UEFA-ansvarlig hos Randers FC.

Randers FC var henvist til at spille i Aarhus, da de for 15 år siden mødte Fenerbahce. Dengang var der også fokus på sikkerhed. Foto: Ole Lind/Polfoto

Trods den manglende uro bliver det en kamp under skærpet sikkerhed sammenlignet med en stor kamp i Superligaen.

- Sikkerheden kommer til at være på niveau med en Brøndby-kamp...plus med 20 procent ekstra vagter, siger Jesper Hansen.

Udsolgt på syv minutter

Syv minutter… Så hurtigt tog det at melde udsolgt, da Randers FC satte billetter til salg til Europa League-playoff mod Galatasaray – i udebaneafsnittet.

Den tyrkiske storklub er ganske enkelt et gigantisk trækplaster for en stor del af de tyrkere, der bor i Danmark.

Omkring 1600 fans af Galatasaray har fået plads på endetribunen i Randers, men spørgsmålet er hvor mange, der har fået billet på de øvrige tribuner. Foto: Kemal Aslan/Ritzau Scanpix

I Randers FC snakker de åbent om, at braget mod Radamel Falcao, Sofiane Feghouli, Arda Turan og alle de andre velkendte navne kunne have været udsolgt for længst, hvis de havde givet los med billetsalget.

Nu har kronjyderne i stedet sat en bremse på ved 1600 billetter til udeholdets fans, og så er det kun tilskuere, der tidligere har købt billetter til Randers FC’s kampe, der kan købe.

- UEFA tillader ikke udebanefans til playoff-kampene, men efter dialog med UEFA, så har vi fået dispensation til at etablere et dedikeret udebaneafsnit på den ene endetribune, siger Randers FC’s UEFA-ansvarlige, Jesper Hansen.

- Til resten af vores stadion skal man i forvejen være registreret i vores billetsystem for at købe, så det kommer til at koste os nogle tilskuere i forhold til at bare sælge frit, men sådan har vi valgt at gøre det, forklarer han.

Randers FC's fans skal virkelig gøre sig umage for at matche gæsternes euforiske fans. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Dermed håber Randers FC på, at det lykkes at dæmme op for alt for stor sammenblanding af fans på de øvrige tribuner, som det er set til andre europæiske kampe på dansk jord tidligere.

Mest markant da Hannover 96-fans dominerede tribunerne i Parken for ti år siden.

- Ved at etablere det udebaneafsnit mener vi at have taget den største del af trykket, og vi føler os trygge ved, at det bliver en god og sikker oplevelse for alle på stadion, mener Jesper Hansen.

Stor selvtillid i Randers

Superligaens tophold skal træde et par niveauer op i forhold til fredagens opgør mod Viborg, når Galatasaray gæster Randers FC torsdag.

Thomas Thomasberg ser muligheder. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det tyrkiske storhold har været i Champions League seks gange de seneste ti sæsoner, men cheftræner Thomas Thomasberg ser med sindsro frem til mødet.

- Det er et hold med meget store offensive kvaliteter, men til gengæld er de ikke lige så ivrige, når det kommer til defensiven, konstaterer Thomas Thomasberg med et skævt smil, der emmer af tyrkertro på et godt resultat.

Det er triumfen i pokalturneringen, der har sendt Randers FC i Europa. Foto: Jens Dresling

Umiddelbart ligner det en god cocktail for velorganiserede Randers FC at blive matchet mod en ivrig modstander, der kommer af sig selv.

I weekenden blev centerforsvareren Marcão udvist for et decideret overfald på sin egen holdkammerat Keren Aktürkoğlu, der fik en skalle og blev slået.

Det fortæller noget om et hold, der kan frustreres.

- Jeg forventer, at det bliver et par kampe, der skriver sig ind i top tre blandt karrierens største oplevelser, siger anfører Erik Marxen.