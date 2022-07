Elektronikkæde stævner DBU

En langstrakt sag mellem elektronik- og hvidevarekæden Power og DBU skal afsluttes nu. Det vil førstnævnte i hvert fald gerne have, og derfor har kæden valgt at stævne DBU i dag, mandag 11. juli.

Det meddeler Power i en pressemeddelelse.

Sagen drejer sig om, at DBU i forbindelse med EM hævdede, at flere danske firmaer, heriblandt Power, krænkede fodboldunionens rettigheder ved at lave kampagner, der viste støtte til Danmarks landshold under slutrunden.

- Det at bruge landsholdet til at sælge produkter eller markedsføre sin virksomhed, er en rettighed, der alene er forbeholdt de virksomheder, der investerer i fodbold året rundt, og den vej reelt støtter op om fodbolden før, under og efter EM, lød det fra DBU’s nu tidligere kommercielle direktør Ronnie Hansen over for Ekstra Bladet dengang.

Men Power har fasthold, at man ikke har gjort noget galt, og nu vil elektronikgiganten have endegyldig afklaring på sagen.

- Den her sag har stået i stampe i mere end et år, og derfor har vi i dag stævnet DBU. Når vi i forløbet har spurgt DBU, hvad vi har gjort galt, har vi fået at vide, at den påståede krænkelse ligger i 'det samlede indtryk' af vores markedsføring op til EM. Men det holder jo ikke.

- Power er en professionel virksomhed, og vi kan ikke basere vores markedsføring på smagsdommeri. Har vi gjort noget ulovligt eller ej? Det fortjener vi at få afklaret, så vi alle kan komme videre, siger Jesper Boysen, administrerende direktør i Power, i en pressemeddelse.

Et af punkterne i sagen er ifølge pressemeddelelsen, at POWER i en reklame viste en fiktiv fodboldspiller i en fodboldtrøje. Her er man uenige om, om den skaber associationer til det danske landsholds dragter.

