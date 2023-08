Ellevild med stor transfer: Han inspirerer andre

Nyindkøbet Harry Kane kan se frem til en startplads for Bayern München i fredagens Bundesliga-åbner mod Werder Bremen.

Det siger Bayern-cheftræneren, Thomas Tuchel, torsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Hvis der ikke sker noget i dag og i morgen, så starter han selvfølgelig inde, siger Tuchel på torsdagens pressemøde forud for sæsonåbneren.

Harry Kane fik debut for sydtyskerne i lørdagens Super Cup mod RB Leipzig, der blev tabt med 0-3.

Den engelske stjerneangriber blev købt for et rekordbeløb, der ifølge engelske medier lød på 100 millioner pund plus bonusser. Det beløb svarer til cirka 860 millioner kroner.

Presset er derfor enormt på Kane, der er udset til at lukke hullet på angriberpositionen, hvor den tyske storklub sidste sommer solgte Robert Lewandowski.

Thomas Tuchel og Harry Kane. Foto: Kai Pfaffenbach/Ritzau Scanpix

- Det er ikke første gang i hans karriere, han møder det (presset, red.), siger Tuchel.

- Han har lært at omsætte det pres til præstationer på banen.

Bayern-træneren roser den engelske landsholdsanfører til skyerne og fortæller, at Kane har sat et aftryk fra dag et på træningsbanen.

- Han er den første på træningsbanen, han arbejder med reservespillerne og han er den, der ser fremad og inspirerer andre. Det er derfor, han er en stor stjerne, siger Tuchel.

- Det er Harry Kane-effekten, og det er derfor, han øger vores chancer for at vinde i morgen (fredag, red.) massivt.

Bayern München sparker Bundesligaen i gang fredag aften klokken 20.30, når de gæster Werder Bremen.