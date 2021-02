EM i Danmark under massivt pres

Divisionsforeningen skal snart i gang med et videnskabelig test i håbet om flere tilskuere til EM til sommer - men de er under kæmpe pres

Det næste led i genåbningen af Danmark kan få kolossal betydning for, hvordan de danske drømme om afvikling af EM-slutrunden til sommer kommer til at foregå.

Det hele afhænger nemlig af hvilke rammer Parken kan stille UEFA i udsigt, når EURO-arrangørerne straks efter påske tager stilling til, hvordan sommerens store fodboldbegivenhed skal udfolde sig.

I den sammenhæng har det stor betydning, hvordan den hjemlige Superliga får mulighed for at invitere tilskuere indenfor.

Tomme tribuner er blevet hverdagskost i Superligaen. Et stort pilotprojekt med massetest er Divisionsforeningen klar til at rulle ud, hvis myndighederne giver grønt lys. Det kan få betydning for, hvor mange der lukkes ind til sommerens EM-slutrunde i Parken.

Det store videnskabelige testforsøg kan få betydning for, hvor mange der må lukkes ind til EM til sommer. De danske myndigheder skal straks efter påske meddele UEFA, hvor mange de mener der må lukkes ind til sommeren fire EM-kampe. UEFA vil rette sig efter den anvisning.

Når Mette Frederiksen onsdag præsenterer sine genåbningsplaner for samfundet er det ikke planen, at der skal lukkes tilskuere ind i Superligaen fra 1. marts. Det vil sige, at Superligaen som udgangspunkt kører videre uden tilskuere frem til 5. april.

Dog er det håbet, at et stort videnskabeligt projekt kan blive søsat.

Dansk Live og Divisionsforeningen har udarbejdet et stort videnskabeligt projekt, som kan bane vejen for en sikker gennemførsel af fælles oplevelser - herunder fodboldkampe.

De Videnskabsetiske Komitéer i Region Midtjylland har givet grønt lys for forsøget, som det er essentielt at få søsat inden vaccinerne for alvor bliver rullet ud, da det kan give vigtig viden om smittespredning i forsamlinger.

Der er tomme tribuner i Superligaen. Hvis myndighederne giver Divisionsforeningen grønt lys, bliver det store videnskabelige pilotprojekt sat i gang snarest. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

I første omgang er to kampe i Superligaen udset som pilotprojekter og siden skal omkring 30.000 tilskuere testes både før og efter kamp for at få et billede af, hvordan test kan bruges til at sikre sundheden til store begivenheder.

- Vi venter på svar fra indsatsgruppen og er klar til at sætte projektet i gang, når vi får grønt lys. Vores håb er stadig, at det kan ske i marts, siger Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen.

Projektet har betydning for sommerens festivaler og store sportsbegivenheder, og set i forhold til EM kan det få stor betydning for UEFA's beslutning omkring kampene på dansk grund, hvornår Superligaen får mulighed for at søsætte forsøget.

Bliver tilskuer-projektet først en del af en senere genåbning, vil det falde efter UEFA's beslutning omkring afviklingen af EM.

UEFA's eksekusivkomité træffer endelig beslutning om afvikling af EM-slutrunden på et møde 19. april.