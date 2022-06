EM-revanche blev en fuser

England havde lørdag aften mulighed for at få revanche for nederlaget til Italien i EM-finalen.

Men ligesom for to år siden på Wembley, hvor Italien vandt i en straffesparkskonkurrence, endte det uafgjort efter 90 minutter.

Hjemmeholdets stærke dribler Raheem Sterling fik en kæmpe chance i starten af anden halvleg, men hverken han eller andre fandt vej til netmaskerne i opgøret, der var holdenes tredje i Nations League-gruppespillet.

Italien fører gruppe 3 med fem point, og Ungarn følger overraskende efter med fire point, efter at holdet søndag spillede 1-1 med Tyskland på hjemmebane i gruppens anden kamp. Tyskland og England har henholdsvis tre og to point.

Kampen mellem England og Italien blev spillet Molineux Stadium i Wolverhampton og blev overværet af et meget beskedent antal tilskuere.

England afviklede således den første af to hjemmekampe bag lukkede døre efter balladen omkring EM-finalen. Op til 3000 børn havde dog fået adgang, og de skabte trods alt lidt liv i en generelt temmelig tam affære.

Den italienske landstræner Roberto Mancini har proklameret, at han vil forynge sit hold kraftigt efter den kiksede VM-kvalifikation, og det levede han op til mod England.

Blot to spillere i startopstillingen var således ældre end 25 år, og kun to af de startende - Gianluigi Donnarumma og Giovanni Di Lorenzo - startede også i EM-finalen i 2020.

England stillede med et lidt ældre og mere etableret mandskab, og fem af spillerne i startopstillingen - Harry Maguire, Kieran Trippier, Declan Rice, Mason Mount og Raheem Sterling - var også med fra start i EM-finalen.

Det var dog ikke umiddelbart til at se i en tæt og jævn første halvleg, hvor England fik lov at diktere en stor del af spillet uden decideret at dominere.

Chelseas Mason Mount ramte overliggeren efter flot forarbejde af Sterling, og i den anden ende forhindrede kun en stærk benparade af keeper Aaron Ramsdale, at Milans unge midtbaneprofil Sandro Tonali kom på tavlen.

Men ellers var det småt med højdepunkter i første halvleg, og det blev ikke ret meget bedre i anden halvleg.

Sterling havde tidligt kampens nok største chance, men Manchester City-profilen sparkede med et nærmest tomt mål foran sig over rammen.

Nations League var i det hele taget præget af uafgjorte kampe søndag.

I gruppe 4 smed Polen en 2-0-føring og spillede 2-2 ude mod Holland, mens Wales via en sen udligning klarede 1-1 mod Belgien.