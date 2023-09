En joke: Southgate affejer kritik af uheldige Maguire

Landsholdsspilleren Harry Maguire tiltrak sig tirsdag igen uheldig opmærksomhed, da han scorede selvmål i Englands 3-1-sejr over Skotland.

Men den efterfølgende kritik er ligesom i tidligere tilfælde 'en joke' ifølge den engelske landstræner Gareth Southgate.

- Jeg har aldrig før set en spiller blive behandlet på den måde, som han bliver. Ikke af de skotske fans, men af vores egne kommentatorer og eksperter, siger Southgate efter venskabskampen ifølge mediet ESPN.

- De har skabt noget, ulig noget jeg nogensinde har set. Han har været en trofast del af det næstmest succesfulde engelske landshold i årtier.

Maguire er siden sit skifte fra Leicester til Manchester United for et rekordbeløb i 2019 gentagne gange blevet udsat for, hvad nogle ville beskrive som en hetz på særligt sociale medier.

Men hans til tider uheldige aktioner for sin klub har ikke på noget tidspunkt afholdt Southgate fra altid at udtage Maguire til en plads i startelleveren på det engelske landshold.

I juli blev Maguire frataget anførerbindet i Manchester United af manageren Erik ten Hag, der siden sin ankomst i store træk har set bort fra englænderen.