Endnu et coronasmittet MLS-hold trækker sig fra turnering

Genoptagelsen af fodboldligaen MLS med en miniturnering kaldet 'MLS is Back' går ikke som planlagt for arrangøren.

Torsdag måtte endnu et hold trække sig fra turneringen efter stort udbrud af coronavirus på holdet. Det drejer sig om den nye MLS-klub Nashville SC, der er i gang med sin første MLS-sæson.

Ni spillere på holdet er testet positive for coronavirus, og holdet kan hverken træne eller spille kampe og er derfor taget ud af turneringen. Det oplyser MLS.

Det er det andet hold, der må forlade ligaens comebackturnering efter fire måneders coronapause. I mandags blev FC Dallas trukket ud efter at have haft ti smittetilfælde blandt klubbens spillere.

Det vides ikke, hvem de smittede på Nashville SC er, men klubben råder over den tidligere superligaprofil Hany Mukhtar. Han byttede i vinter Brøndby ud med den nydannede amerikanske klub.

MLS havde ellers håbet, at man kunne isolere sig mod coronasmitten ved at få alle hold til at samle sig i Disney World i Orlando. Målet var at skabe et lukket rum for alle spillere og ledere, men det har altså ikke kunnet holde virusset væk.

'MLS is Back' indledes med et gruppespil, og point optjent i gruppespillet vil blive taget med over i den 'normale' MLS-sæson efter turneringen.

I grupperne kæmper holdene om at komme med i knockoutfasen. Den samlede vinder af turneringen i Disney World belønnes med en plads i den nordamerikanske Champions League næste år.

Når turneringen er færdig efter finalen 11. august, vil 2020-udgaven af MLS fortsætte med kampe på klubbernes egne hjemmebaner.

Der blev kun spillet to runder af 2020-sæsonen, før den blev afbrudt på grund af coronavirus.