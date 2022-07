Engelske kvinder åbner med usikker sejr

De engelske fodboldkvinder tog de ventede tre point i EM-åbningskampen mod Østrig, men det holdt hårdt, før sejren på 1-0 var i hus.

De engelske favoritter var i teten fra start. Selv om premierenerverne så ud til at være til stede foran et udsolgt Old Trafford-hjemmepublikum, fik englænderne et tidligt mål, som gav noget ro.

Et flot opspil endte hos Beth Mead, som flot tog bolden med i feltet og loppede den over den fremadstormende keeper efter godt et kvarter.

Mållinjeteknologien viste, at bolden lige nåede at krydse målstregen.

Ellen White var tæt på at udbygge føringen med hovedet ti minutter senere, og Østrig skulle være glad for, det blev ved et enkelt mål før pausen.

I tillægstiden fik Lauren Hemp en chance i fri position, men Manuela Zinsberger i Østrigs mål fik vippet afslutningen over mål.

Den engelske dominans blev taget med ind i de sidste 45 minutter.

Østrigerne var fortsat sjældne gæster i nærheden af Mary Earps' mål, og det var svært at se, hvorfra udligningen skulle komme.

Men så længe stillingen var 1-0, var chancen for et overraskende point til stede, og England kunne ikke få snøret sækken til.

Mary Earps måtte et par gange redde sit hold fra at sætte point til, og den ro, som den tidlige scoring gav, var forsvundet som dug for solen. I stedet handlede det om at fighte sejren hjem i de sidste ti minutter.

Missionen lykkedes, selv om det ikke var overbevisende, og de engelske fans fik, hvad de kom efter, nemlig en sejr.

De to andre hold i gruppen er Norge og Nordirland. De åbner EM torsdag.

De danske kvinder er placeret i gruppe B sammen med Tyskland, Spanien og Finland. Danskerne indleder EM fredag, hvor Tyskland er modstanderen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

FIK DU LÆST?

Så meget tjener Andreas Christensen i Barcelona

Gribbene cirkler over Raiolas lig