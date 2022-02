Engelske medier målløse

De engelske medier fælder dom over Jack Wilsheres debut for AGF

Kan han gøre det på en kold og våd aften i Vejle? Det var spørgsmålet, som tiltrak flere engelske medier og tv-seere, da AGF og nyindkøbte Jack Wilshere gæstede Vejle Boldklub på en pløjemark i Nørreskoven.

'Bizar', 'dramatisk nederlag', 'mareridt', 'en farce'.

Reaktionerne var mange efter Wilsheres debut, der ikke gik AGF's vej. Det engelske medie The Sun beskriver Wilsheres første smag af dansk fodbold som en farce, og en mareridts-debut for englænderen, der tidligere har boltret sig på famøse stadions som Camp Nou i Barcelona.

The Mirror beskriver eks-Premier League-spillerens retur til professionel fodbold som et dramatisk nederlag, hvor 30-årige Jack Wilshere havde minimal indflydelse på kampen og havde få gode afleveringer.

Wilshere har udtalt, at nu var det rette tidspunkt at træde ud af komfortzonen i England, og det må man sige, at han kom på Vejle Stadion, som The Sun beskriver som, 'så langt fra Emirates Stadium som man kan komme'.

Jack Wilshere varmer sig på bænken inden sin debut for AGF. Foto Ernst van Norde

Jack Wilshere inden debutten på Vejle Stadion. Foto: Ernst van Norde

Efter at have trænet med Arsenal i de seneste par måneder, og 284 dage siden sin sidste professionelle fodboldkamp, fik det tidligere engelske stortalent endelig lov til at komme på græs i Danmark.

Ud over at banens tilstand ikke var optimal, blev debuten også udskudt, eftersom stadionlyset valgte at holde tidlig weekend i anden halvleg. Det betød, at dommer Jakob Sundberg besluttede at sende spillerne i omklædningsrummene, så de kunne få varmen på denne kolde februaraften.

Football.London omtaler episoden som bizar og en dårlig start for Wilshere i AGF, der nu skal bruge et mirakel for at gøre sig forhåbninger om mesterskabsspillet.

Det endte med at koste 15 minutters tillægstid. Jack Wilshere kom altså på banen i længere tid end forventet, men uden at kunne gøre den store forskel for sit nye hold, og kunne blot se på, da Vejle scorede i 99. minut.

Kampens resultat betyder, at AGF skal anstrenge sig i de sidste par kampe for at gøre sig forhåbninger om top-6 og mesterskabsspillet i det sene forår. De ligger på 7-pladsen med 24 point stærkt efterfulgt af Viborg, som desuden har en kamp til gode.

Vejle Boldklub rykker med sejren op på 11-pladsen i Superligaen.

Wilshere har igen chancen for at indfri forventningerne, når AGF spiller mod FC Nordsjælland 7. marts.

Kampen var tæt på at blive aflyst på grund af banens tilstand. Foto: Ernst van Norde

Vejle Stadion var mørklagt i starten af anden halvleg. Foto Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Stadionlyset var slukket i starten af anden halvleg. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix