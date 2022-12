Eriksen fik oprejsning med United: Godt at være tilbage

Christian Eriksen var i denne uge tilbage i aktion for Manchester United, og det var 'godt at være tilbage' efter VM-pausen.

Det siger han i et interview med mediet talkSPORT offentliggjort juleaftensdag.

Danskeren var en del af den triste danske indsats ved fodbold-VM i Qatar.

Men han fik oprejsning, da han onsdag i denne uge spillede en nøglerolle og scorede det første mål, da Manchester United spillede sig i Liga Cup-kvartfinalerne med en 2-0-hjemmesejr over Burnley.

United har ikke vundet et trofæ siden Europa League-succesen i 2016-17-sæsonen, og derfor er det ikke nu, at spillerne skal være kræsne med, hvilke turneringer de prioriterer, mener danskeren.

- Der er gået nogle år, siden vi sidst vandt et trofæ, siger Eriksen, der kom til klubben i juli.

- Der hvor klubben er nu, så er fokus på hver eneste turnering, og så må vi se, hvor vi er til slut.

- Der har ikke specifikt været tale om, at vi skulle vinde det ene eller det andet. Alle spillerne vil bare gerne vinde så meget som muligt.

- Men for at komme derhen, skal man første bevise, at man fortjener at være der. Det handler om hver eneste turnering.

Kampen var Uniteds første i seks uger på grund af landsholdspausen og VM, der altså bød på et tidligt exit fra Qatar for Eriksen og resten af det danske landshold.

Nu er Eriksen glad for at være tilbage i United.

- Det er godt at være tilbage.

- Det var vigtigt at komme videre til næste runde i turneringen og få følelsen af at være tilbage og at få sejren, siger han om Liga Cuppen.

Manchester United er på femtepladsen i Premier League.

I løbet af otte dage venter Nottingham Forest, Wolves og Bournemouth.