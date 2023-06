Esbjerg er tæt på ny sæson i 2. division - Kolding rykker op

Traditionsklubben Esbjerg fB er meget tæt på at have udspillet sin rolle i forhold til oprykning til 1. division.

Det står klart, efter at holdet søndag tabte 1-2 til en anden klub med store historiske meritter, nemlig Østerbro-klubben B93, på hjemmebane foran 7255 tilskuere.

Med det resultat har Kolding IF sikret sig den ene af de to oprykningspladser fra 2. division, mens B93 blot mangler et point for at tage den anden.

Tidligere på dagen slog koldingenserne på udebane AB 3-1, og kombineret med resultatet i Esbjerg kan nu kun B93 overhale Kolding i sidste spillerunde lørdag.

Her skal Esbjerg på besøg hos netop Kolding IF og skal vinde for at fastholde chancen for at rykke op. B93 har besøg af bundproppen Thisted, og bare et point er definitivt nok til at holde Esbjerg bag sig.

Esbjerg havde hentet 13 af 15 mulige point i sine fem kampe op til mødet med B93, men foran et velbesøgt Blue Water Arena begyndte det skidt for Lars 'Lungi' Sørensens tropper.

Efter et lille kvarter bragte Abdullah Iqbal gæsterne foran, og så hjalp det ikke meget, at Esbjerg både inden og efter scoringen havde flest chancer.

Det tidligere FCK-talent Ahmed Daghim bragte efter en omstilling B93 på 2-0 efter en times spil, inden det tidligere OB-talent Mathias Jørgensen godt ti minutter senere pustede liv i hjemmeholdet med en reducering.

Det afsluttende pres førte dog ikke til flere mål, og efter 97 minutter smed Esbjerg-spillerne sig skuffede i græsset, mens B93-spillerne jublede over at have tilspillet sig en stor matchbold.

Esbjerg skabte i maj selv tvivl om klubbens overlevelse i sit årsregnskab, men senere på måneden blev der fundet en midlertidig løsning, da klubbens amerikanske ejere og lokale aktionærer lånte klubkassen otte millioner kroner.

Det er nok til at sikre driften af klubben i resten af 2023, mens man arbejder videre med en mere langsigtet plan.