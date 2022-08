Esbjerg indleder ophold på tredje klasse med udesejr

Traditionsklubben Esbjerg indledte lørdag tilværelsen i Danmarks tredjebedste række med en sejr.

Vestjyderne, der i sidste sæson rykkede sensationelt ud af 1. division, fik således tre point i premieren i 2. division ude mod Brabrand.

Esbjerg sejrede med 3-1 efter at have ført 2-1 ved pausen.

Den 22-årige angriber Elias Sørensen, der har en fortid i Newcastle, sørgede for at give Esbjerg en god start på sæsonen, da han midtvejs i første halvleg bragte sit hold på 1-0 med et flot mål.

Christoffer Maul Petersen udlignede for hjemmeholdet fem minutter senere direkte på frispark, men Mads Larsen sørgede syv minutter før pausen for, at Esbjerg igen var i front med en flugter efter et hjørnespark.

Med et kvarter tilbage fik Esbjergs nye træner, Lars Vind, for alvor færten af tre point, da han så sit mandskab øge til 3-1.

Nicklas Strunck tog chancen fra straffesparksfeltets bue og scorede fladt ude ved den ene stolpe.

Esbjerg skal næste gang i aktion på hjemmebane mod Skive 14. august.