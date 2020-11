Et coronatilfælde var nok: Norge aflyser landskamp

I Danmark har der været corona-kaos i landsholdslejren, men alligevel gennemføres onsdagens testkamp mod Sverige i Brøndby.

I Norge ser man noget anderledes på den verdensomspændende pandemi...

Det norske fodboldforbund har valgt at aflyse onsdagens kamp i Oslo mod Israel, fordi israelernes Mu’nas Dabbur har fået konstateret corona.

Det skriver det norske fodboldforbund i en pressemeddelelse.

Tirsdag gav kommuneoverlægen i Oslo ellers grønt lys for kampen på trods af smittetilfældet i den israelske trup, men nu er der kommet kontraordre.

Det norske fodboldforbund holdt onsdag formiddag møde med de norske sundhedsmyndigheder, og anbefalingen fra Helsedirektoratets direktør Bjørn Guldvog var, at kampen ikke blev spillet.

De norske sundhedsmyndigheder mener, at der er en risiko for smitte blandt spillere og stab og anbefalede derfor på det kraftigste, at kampen blev afblæst.

Og det har man valgt at lytte til i det norske fodboldforbund.

- Det er naturligvis trist at aflyse en kamp få timer før kampstart, men det understreger samtidig alvoren i den situation, vi står i.

- Når nu sundhedsmyndighederne er usikre på risikoen for spredning efter et smitteudbrud i den israelske trup og anbefaler at aflyse kampen, så følger vi selvfølgelig det, siger Pål Bjerketvedt, generalsekretær i Norges fodboldforbund.

I den danske landsholdstrup er Robert Skov og en behandler testet positive med covid-19. En lang række spillere og ledere blev tirsdag sendt i isolation og kan derfor ikke deltage i kampen mod Sverige.

