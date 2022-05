- Et kæmpe pres fra medier og fans

Kun tre point adskiller traditionsklubberne AGF og Vejle i nedrykningsspillet i Superligaen. Sidstnævnte ligger lige under nedrykningsstregen.

Derfor må AGF-anfører Patrick Mortensen efter nederlaget op 0-1 til netop Vejle torsdag erkende, at holdet lige nu er et bundhold.

- Da sæsonen gik i gang, havde vi ikke regnet med, at vi efter så mange runder skulle ligge så tæt på stregen. Det er kun os selv, der kan løse det. Der er et kæmpe pres fra både medier og fans.

- Det havde været dejligt blot at få et enkelt point mod Vejle, men sådan skulle det ikke være. Så må vi tage den derfra.

- Det er en lærerig periode for os alle sammen, og vi må være positive, selv om det er svært, når man ikke har vundet i så mange kampe, siger Patrick Mortensen.

Nederlaget til Vejle er kamp nummer 12 i streg uden sejr for AGF.

En sejr over Vejle kunne have sikret overlevelse for AGF, mens Vejle definitivt havde været nedrykkere med et nederlag. Derfor skuffede resultatet cheftræner for AGF David Nielsen.

- Kampen mod Vejle var en nøglekamp. Derfor blev vi så skuffede over, at vi ikke fik gennemført den bedre, end vi gjorde.

- Der har været mange kampe, hvor vi har haft tingene på vores hænder, hvor det er løbet ud. Vi gav Vejle en lillefinger, og de tog hele hånden.

- Så mange kampe uden sejr sætter sig i spillerne, og de gode ting, vi skabte midt i anden halvleg, opstod af desperation, siger David Nielsen.

Selv om der har været langt mellem snapsene i foråret for AGF, føler David Nielsen ikke, at trænersædet under ham er ved at blive varmt.

- Jeg er den rigtige mand, så længe pilen peger på mig. Mod Vejle var jeg træner for AGF, og det er det, det handler om.

- Vi har et eneste fokus, og det er, at vi skal ud af den her situation. Alt andet er fløjtende ligegyldigt.

AGF skal forsøge at tage vigtige skridt i retning mod overlevelse søndag, hvor holdet gæster Viborg FF.

