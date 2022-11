Et monster: Ham frygter danskerne

Selv om det danske fodboldlandshold slipper for at skulle holde øje med verdens bedste fodboldspiller, Karim Benzema, i lørdagens VM-gruppekamp mod Frankrig, kommer det danske forsvar på en næsten lige så vanskelig opgave.

I front stiller franskmændene med den rutinerede målræv Olivier Giroud, som med to mål i Frankrigs VM-åbningssejr over Australien kom op på siden af Thierry Henry som alle tiders mest scorende for 'Les Bleus' - 51 landsholdsmål har de hver lavet.

Samtidig bragte Giroud sig selv i betragtning som et tidligt bud på en VM-topscorer.

- Jeg ønsker 'Ollie' det bedste, men ikke lige mod os. Jeg håber ikke, at han bliver VM-topscorer, siger Danmarks landsholdsanfører Simon Kjær.

Holdkammeraterne hylder her Olivier Giroud efter angriberens anden fuldtræffer mod Australien i VM-premieren. Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

Kjær og Giroud er holdkammerater i AC Milan, og derfor ved den danske anfører, at der venter en svær opgave i at passe på angriberen.

- I mine øjne er han en af de bedste angribere i boksen. Han er undervurderet som angriber, og han kan score på alle måder, det ser man i Milans kampe.

- Han er lidt mindre mobil end Benzema, men inde i feltet ser jeg ham som en absolut verdensklasseangriber. Han er i den absolutte elite i forhold til bevægelser og afslutninger, siger Simon Kjær.

Simon Kjær kender Olivier Giroud fra dagligdagen i Milano. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Det er forsvarsmakker Andreas Christensen enig i. Han spillede sammen med Giroud i Chelsea i perioden 2018-2021 og kan kun finde en enkelt svaghed hos franskmanden.

- Giroud er en af de bedste opspilsstationer, der findes. Han er utrolig stærk, og han har en af de bedste førsteberøringer, jeg har spillet sammen med. Og så er han utrolig skarp i boksen på indlæg, for han kommer med en masse fysik.

- Jeg ved, at jeg kan slå ham på hurtighed, men han er fysisk stærk og en af de bedste til at binde spillet sammen. Det er også de styrker, han sætter mest i spil, siger Andreas Christensen.

Olivier Giroud og Andreas Christensen var holdkammerater i Chelsea i tre og et halvt år fra 2018 til 2021. Her jubler de sammen i 2018. Foto: Ian Walton/Ritzau Scanpix

Landstræner Kasper Hjulmand har brugt sine forsvarsspilleres indgående kendskab som en del af forberedelsen på at stå over for den 36 år gamle og 192 centimeter høje bomber.

- Jeg håber, at det er en fordel, at vores forsvarsspillere kender ham så godt, siger Hjulmand og roser Giroud:

- Giroud er bedre nu end nogensinde. Han er meget dygtig til de ting, han er god til. Det er en fornøjelse at se ældre angribere bruge deres erfaring til at positionere sig i feltet og bruge deres færdigheder, siger Hjulmand.

Giroud var fast mand i 2018, da Frankrig vandt VM-guld i Rusland. Han har spillet fire landskampe mod Danmark og scoret tre mål - de tre fuldtræffere var i 2015.

