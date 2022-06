EU-domstol skal behandle sag om udskældt liga

EU-domstolen i Luxembourg vil 11. og 12. juli behandle et søgsmål mod Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) og Det Internationale Fodboldforbund (FIFA).

Det skriver nyhedsbureauet dpa fredag.

Det er European Super League (ESL), der er gået rettens vej for at sikre sig rettigheden til at oprette en turnering uden om forbundene.

Super League blev præsenteret for godt et år siden, men 9 af de 12 klubber bag trak sig hurtigt igen efter voldsomme reaktioner fra omverdenen.

Tilbage står FC Barcelona, Real Madrid og Juventus fast på, at projektet skal forsøges født igen. I hvert fald står de fast på deres ret til, at de gerne må.

De tre mener, at UEFA misbruger sin magtposition til at stoppe andres lovlige initiativer. Og at UEFA's monopol strider mod EU's lovgivning.

UEFA mener omvendt, at fodbolden skal foregå på de vilkår, som UEFA er sat til at sanktionere.

Ifølge dpa går der formentlig et par måneder fra de mundtlige høringer i juli, inden EU-domstolen er klar til at afsige dom.