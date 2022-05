Får bøde for kast med kanonslag

Spillet blev afbrudt to gange på grund af affyring af kanonslag, da Esbjerg fB i marts tabte med 0-3 til Lyngby Boldklub i 1. division.

Det er den kriseramte vestjyske klub blevet straffet for.

I en kendelse fra Fodboldens Disciplinærinstans fremgår det, at Esbjerg er blevet tildelt en bøde på 27.500 kroner på grund af balladen.

Det var nemlig Esbjergs fans, der kastede kanonslag mod banen. En enkelt gang landede et kanonslag tæt på kampens ene linjedommer.

Balladen på tilskuerpladserne skabte røre blandt de to klubbers spillere, som altså to gange blev beordret af banen af kampens dommer.

Rafael van der Vaart, Esbjergs assistenttræner, henvendte sig til fansene og sparkede sågar en bold op mod dem.

Da spillet for anden gang blev genoptaget i slutningen af opgøret, protesterede spillerne ved blot at lade minutterne gå, mens de passivt spillede bolden frem og tilbage mellem hinanden.

Det var ganske dramatisk og skabte scener, man sjældent ser i topfodbold. I Fodboldens Disciplinærinstans har man vurderet, at bøden er passende.

- Det, man skal huske på, er, at vi har et princip om, at vi i 1. division kører med halv takst i forhold til Superligaen, siger instansens formand, Jens Hjortskov.

- Så hvis man studser over bødestørrelsen, skal man lige have i mente, at der er en helt anden økonomi i 1. division, og det er vi nødt til at tage hensyn til, når vi sanktionerer.

- Det er cirka i samme leje, som hvis vi havde haft en lignende sag i Superligaen. Det er det, vi har vurderet, siger han.

At straffen ikke er hårdere skal samtidig ses i lyset af, at Fodboldens Disciplinærinstans ikke tidligere har modtaget indberetninger af lignende karakter om Esbjergs fans, siger Jens Hjortskov.

Om straffen bliver hårdere, hvis det sker igen, vil han ikke spå om.

- Det kan jeg ikke sige noget om. Det kommer helt an på, hvad der så er tale om af overtrædelser, siger Jens Hjortskov, som ser en uheldig tendens.

- Vi ser desværre flere og flere indberetninger i 1. division, siger han.

Han fortæller, at man i Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet, at det ikke har været aktuelt at lukke hele eller dele af Esbjergs stadion for fans i en periode.

Esbjerg, som er i gevaldig sportslig krise, valgte dog selv at lukke sit fanafsnit i den efterfølgende hjemmekamp. Afsnittet er siden genåbnet.

Klubben har mulighed for at appellere dommen, men det kommer ikke til at ske, fastslår direktør Jens Hammer Sørensen, som ikke vil kommentere bødens størrelse.

- Vi vil selvfølgelig helst bruge vores penge på at drive et fodboldhold og ikke betale bøder, men vi tager dommen til efterretning. Vi har haft en god dialog med vores fans og kan igen gå trygt og roligt til fodbold, siger han