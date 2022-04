Får indefrosset aktiver for 48 milliarder kroner

Cirka 48 milliarder kroner af sine aktiver.

Så meget har den russiske rigmand Roman Abramovich fået indefrosset. Det skriver Bloomberg.

Det er en domstol ved kanaløen Jersey mellem England og Frankrig, der står bag afgørelsen, som altså betyder, at russeren har fået halvdelen af sin estimerede formue indefrosset.

På øen har politiet ifølge mediet ransaget lokaler, som mistænkes at være forbundet til Abramovich.

Øen Jersey har gennem lang tid været et særdeles attraktivt sted for rigmænd, fordi det er en selvstyrende britisk kronbesiddelse.

Det betyder, at Storbritannien har ansvaret for øens beskyttelse, men også at Jersey ikke en del af kongeriget, ligesom den heller ikke er medlem af EU.

På den måde var det været attraktivt for rigmænd - såsom Roman Abramovich - at placere aktiver lige præcis dér.

Ifølge Bloomberg har Chelsea-ejerens repræsentanter endnu ikke kommenteret på nyheden, ligesom Jerseys advokatkontor ikke har yderligere kommentarer til sagen udover offentliggørelsen af de indefrosne aktiver.

Roman Abramovich er ligesom flere andre russiske rigmænd blevet ramt af sanktioner, efter Rusland den 24. februar gik ind i Ukraine.

