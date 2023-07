Færøske mestre sender traditionsklub ud af CL-kvalifikation

To danskere var på banen, da de færøske fodboldmestre, KÍ Klaksvik, onsdag aften leverede en meget stor overraskelse i første runde af Champions League-kvalifikationen.

På udebane vandt holdet hele 3-0 over de ungarske mestre, Ferencvaros, og KÍ Klaksvik er dermed videre med de samme cifre efter to kampe.

3-0-sejren blev grundlagt i første halvleg, hvor Árni Frederiksberg med to scoringer og Luc Kassi med et enkelt mål sørgede for den føring, der holdt kampen ud.

Claes Kronberg var i startopstillingen for KÍ Klaksvik og blev skiftet ud kort før tid.

Den tidligere Brøndby-spiller Patrick da Silva kom på banen for den færøske klub med lidt over et kvarter tilbage af kampen.

Ferencvaros har vundet det ungarske mesterskab fem år i træk, og så sent som for tre år siden var klubben med i Champions League-gruppespillet.

I sidste sæson vandt Ferencvaros sin gruppe i Europa League-gruppespillet, inden holdet tabte til tyske Bayer Leverkusen i ottendedelsfinalen.

Endnu længere tilbage var Ferencvaros i 1960'erne og 1970'erne med i flere europæiske finaler, hvor finalesejren over italienske Juventus i 1965 i den hedengangne Inter-Cities Fairs Cup står som et højdepunkt.

Umiddelbart efter onsdagens nederlag meddelte Ferencvaros, at cheftræner Stanislav Cherchesov, som i 2018 førte Rusland til kvartfinalen ved VM, er færdig i klubben.

KÍ Klaksvik har norske Magne Hoseth som træner, og kendere af Superligaen vil kunne huske ham som spiller i FC København i 2004-2005-sæsonen.

KÍ Klaksvik skal i anden kvalifikationsrunde møde BK Häcken fra Sverige.