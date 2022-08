Falk indrømmer: - Det er elendigt

Fredag aften blev det til et nederlag på 1-3 for FC Københavns vedkommende, da de på hjemmebane tabte til Randers i 3F Superligaen.

Københavnerne har dermed tabt tre ud af fem kampe, og det viser, at FCK ikke har formået at finde stabilitet i deres titelforsvar.

Det fortæller midtbanekreatør Rasmus Falk, som var tydelig skuffet over endnu et nederlag.

- Vi har svinget for meget. Først har det været godt, og så har det været elendigt. Vi skal virkelig tænke over, hvorfor det er så simpelt at slå os.

- Jeg har ikke noget svar på, hvorfor det er sket, fordi der skulle ikke have været så stor forskel.

- Jeg lavede en fejl, så Randers fik scoret til 1-1. Vores reaktion var ikke god nok, og vi formåede ikke at komme ind i kampen igen, og lige pludselig stod der 1-3.

Cheftræner Jess Thorup havde også svært ved at forstå, hvordan det kunne blive til et nyt nederlag, efter det i den seneste runde blev til en storsejr på 4-1 over rivalerne fra Brøndby.

- Vi havde sat en barre efter den sejr, som vi skulle følge op på, men det fik vi ikke gjort.

- Det kan vi ikke leve med. Jeg skal tage det største ansvar, men jeg havde håbet, at der var nogle inde på banen, som kunne stille sig op og sige 'følg mig', når det ikke gik godt.

I Randers-lejren var der et helt andet humør, da cheftræner Thomas Thomasbergs tropper nu er i gang med en god stime i Parken.

- Nu har vi gjort det tre ud af fire gange. Vi kan ikke vinde mod FC Midtjylland, men vi har haft godt fat i FCK nogle gange.

- Denne gang spillede vi en fin anden halvleg, hvor vi var det bedste hold, lyder det fra Thomasberg med et smil.

Med sejren i Parken er Randers fortsat ubesejret i denne sæson, hvor kronjyderne ligger på tredjepladsen.

FCK må nøjes med en syvendeplads efter den skuffende start på sæsonen.

