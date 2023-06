Fan bandlyses fra fodbold i tre år efter Hillsborough-reference

En 25-årig Tottenham-tilhænger nægtes adgang til fodboldkampe i tre år, efter at han i april for at genere Liverpool-fans lavede henvisning til 97 Liverpool-fans, der mistede livet i forbindelse med Hillsborough-tragedien under FA Cup-semifinalen i 1989.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Afgørelsen blev truffet tirsdag.

- Han accepterede i retten, at det var hans intention, at Liverpool-fans skulle se dette, og at det ville fungere som chikane, foruroligelse og bekymring hos dem. Han har indrømmet, at hans opførsel var uacceptabel og fortryder sine handlinger, siger anklager Andrew Page ifølge AP.

Den 25-årige britiske mand kommer fra det nordlige London. Hændelsen, som han straffes for, fandt sted 30. april, da Tottenham mødte Liverpool i Premier League.

Metropolitan Police, der er Londons politi, oplyste tidligere på måneden, at en anden tilhænger var blevet varetægtsfængslet på mistanke om at forstyrre den offentlige orden med samme type af reference.

- Vi er opmærksomme på dette og har samarbejdet med embedsmænd på Wembley Stadion for at identificere personen, skrev Metropolitan Police ifølge Reuters i et tweet sammen med et billede af tilhængeren bagfra.

- Han er blevet anholdt og er i politiets varetægt mistænkt for at forstyrre den offentlige orden, lød det videre det.

På det sociale medie Twitter blev billedet af den varetægtsfængslede tilhængers trøje delt flittigt. Af billedet fremgår det, at tallet 97 stod bag på hans trøje sammen med ordene 'ikke nok'. Ifølge flere iagttagere er sloganet en henvisning til de 97 Liverpool-fans, der mistede livet i forbindelse med Hillsborough-tragedien under FA Cup-semifinalen i 1989.

97 Liverpool-fans døde, efter at de var blevet mast til en fodboldkamp på Sheffield Wednesday's Hillsborough stadion. Det skete forud for FA Cup-semifinalen mellem Liverpool og Nottingham Forest.