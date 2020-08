Fans går på gaden i Barcelona og bønfalder Messi om at blive

Adskillige Barcelona-fans er tirsdag aften gået på gaden for at lufte deres utilfredshed, efter meldinger om at Lionel Messi har bedt om at forlade klubben.

Det skriver fodboldmediet Goal.com sent tirsdag aften.

En stor gruppe af fans har således forsamlet sig foran FC Barcelonas hjemmebane, Camp Nou, hvor de beder Messi om at blive, mens de opfordrer Barcelonas præsident, Josep Maria Bartomeu, til at forlade sin post. Det viser flere videoer på Twitter.

På en af videoerne kan man høre flere fans råbe 'Messi bliv, Bartomeu træd tilbage'.

Mange Barcelona-fans er utilfredse med Bartomeus håndtering af klubben, og ønsket om, at præsidenten skal trække sig, er kun vokset, efter at Barcelona for nyligt blev ydmyget med et 2-8 nederlag til Bayern München i kvartfinalen i Champions League.

Unavngivne kilder i FC Barcelona bekræftede tirsdag over for nyhedsbureauet AP, at Messi har bedt om at blive solgt.

Argentineren har spillet hele sin karriere i klubben. Han har for længst opnået legendestatus blandt Barcelonas fans for sine præstationer på banen.