FC Midtjylland afviser kæmpe bud på profil

Prisen på Jens-Lys Cajuste skal op over 100 mio. kr

Jens-Lys Cajuste ser ud til at blive del af en af sommerens første store transferkabaler efter EM-slutrunden.

Den franske subtopklub Rennes er ved at sælge sit stortalent Eduardo Camavinga til Manchester United for cirka 30 mio. euro.

Afløseren, har klubben bestemt sig for, skal komme fra Superligaen, hvor interessen for FC Midtjyllands midtbanekomet Jens-Lys Cajuste har været åbenbar længe.

Aftonbladet skrev i aftes, at Rennes har smidt et bud på ti mio. euro på bordet for den svenske dynamo.

Jens-Lys Cajuste var en del af Sveriges EM-trup. Foto: Paul Ellis/Ritzau Scanpix

Et voldsomt bud, der er tæt på det beløb, som ulvene i første ombæring fik for rekordsalget af Alexander Sørloth til Crystal Palace.

Bonusser i den handel gjorde det til en lukrativ affære, og på den front er Rennes slet ikke så rundhåndede i deres jagt på Jens-Lys Cajuste.

FC Midtjylland fnyser over bonusaftalerne i handlen og har sendt en klokkeklar afvisning til Rennes.

Flere faktorer er i spil i overvejelserne. Først og fremmest lukrerer ulvene på deres viden om det forestående Camavinga-salg.

Dertil kommer, at klubben efter deltagelsen i Champions League ønsker at presse salgspriserne op på det næste niveau.

Svenskeren har fået sit gennembrud i FC Midtjylland over de seneste 18 måneder. Foto: Jens Dreslng

Derfor er FC Midtjylland opsatte på, at Rennes skal smide op mod 15 mio. euro for at hente Jens-Lys Cajuste ind.

Lukrative bonusser kan ændre på det, men foreløbig giver det en stor, men ikke uoverstigelig afstand mellem klubberne i forhandlingerne.

Jens-Lys Cajuste holder lige nu ferie efter deltagelsen i EM og er derfor ikke med på FC Midtjyllands træningslejr i Polen.