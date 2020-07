FC Midtjylland finder 1300 ekstra pladser til guldbrag

Det bliver med flere tilskuere på lægterne end først antaget, når FC Midtjylland torsdag aften kan blive dansk mester i fodbold i en kamp mod FC København.

Midtjyderne havde forventet at kunne have 3500 tilskuere til topkampen, men det tal er nu øget til 4800.

Det siger klubbens marketing- og supportdirektør, Preben Rokkjær, til Herning Folkeblad. Han forklarer, hvordan tilskuertallet øges:

- Det gør vi ved at fjerne nogle af de store reklamebannere, vi ellers har haft liggende hen over en del af siddepladserne. Med stor velvilje fra vores sponsorer har vi nu valgt at fjerne dem og lade tilskuere komme ind i stedet for, siger han til avisen.

Han forsikrer, at alle coronarestriktioner fortsat vil være overholdt, således at der aldrig er mere end 500 personer i samme afsnit, afstanden til medfans overholdes, og at hvert afsnit har egne toiletter og boder.

FC Midtjylland forventer udsolgt til kampen.

Midtjyderne skal bare bruge et enkelt point i kampen for at kunne lade sig krone som dansk mester for tredje gang i klubbens historie.

Der er også godt nyt til fodboldfansene i Kronjylland. Tirsdag kan Randers FC meddele, at klubbens stadion er godkendt til at have 3500 tilskuere til superligakampe.

Onsdag spiller randrusianerne hjemme mod Esbjerg. Derudover har Randers mindst en hjemmekamp mere - og potentielt to - i playoffkampene om europæisk deltagelse.