FC Midtjylland sælger egyptisk midtbanespiller

Egypteren Emam Ashour nåede blot en halvsæson i FC Midtjylland, der nu har sendt ham hjem til Egypten.

Her skal han spille for Al Ahly, skriver FCM på sin hjemmeside.

- Selvfølgelig ærgrer det os, at vi ikke får forløst Emam. Han er en dygtig spiller med et stort potentiale, men det er også et eksempel på, hvad der kan ske, når man arbejder med mennesker.

- Vi har fundet en god løsning med Al Ahly, siger Svend Graversen, der er sportschef i FC Midtjylland.

Ashour scorede i sin debut for FC Midtjylland - en Conference League-kamp mod Sporting CF - og i sin superligadebut, men siden blev han skadet og spillede kun en marginal rolle i forårets mesterskabsspil.

I alt blev det til syv optrædener og to mål for Ashour i FC Midtjylland, der i januar hentede ham hos Al Ahlys ærkerival, Zamalek.