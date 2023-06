FC Midtjylland slår OB: Holder liv i Europa-drømmen

I en direkte duel om Superligaens syvendeplads sikrede et offensivt FC Midtjylland-hold sig lørdag en 4-2-sejr på hjemmebane over OB i Superligaens sidste spillerunde.

Dermed skal FCM spille playoffkamp mod fjerdepladsen fra mesterskabsspillet om en plads i Conference League-kvalifikationen.

FC Midtjylland var i lange perioder bedst og var i front i det meste af den vigtige kamp.

Værterne kunne nøjes med uafgjort, og derfor var kampen om syvendepladsen aldrig for alvor spændende, da midtjyderne med sejren afgjorde det selv.

OB slutter sæsonen på ottendepladsen med 46 point, mens FCM slutter som syver med 51 point.

Det bliver afgjort søndag, om Midtjylland skal møde Viborg eller AGF i playoffkampen om en plads i Conference League-kvalifikationen.

Annonce:

Selv om værterne kom bedst fra start, var OB efter 11 minutter millimeter fra at komme foran. Efter en redning af FCM-keeper Jonas Lössl måtte højreback Mads Døhr Thychosen cleare bolden på stregen.

Efterfølgende overtog FCM igen spillet og kom på måltavlen. Efter et VAR-tjek blev værterne i det 27. minut tildelt et straffespark for hånd på bolden. Superligaens topscorer, Gustav Isaksen, omsatte det iskoldt til 1-0.

Målet var Isaksens nummer 18 i denne sæson.

Herefter faldt der to lynhurtige scoringer.

Først udlignede OB-midt Mads Frøkjær-Jensen på et straffespark efter 35 minutters spil, men udligningen holdt ikke længe. Kun to minutter senere bragte FCM's svenske lejesvend Kristoffer Olsson sit hold foran igen efter et langt indkast.

Efter pausen forsatte værterne spilstyringen, pressede højt og kom på tavlen endnu en gang.

Den unge FCM-kantspiller Aral Simsir blev ikke markeret af OB-defensiven, og det straffede han ved at krølle bolden elegant op i modsatte hjørne til 3-1.

OB begyndte herefter at bide fra sig, og efter 78 minutter bar gæsternes pres frugt, da Mads Frøkjær-Jensen på et straffespark sørgede for reduceringen til 2-3.

Endnu en gang svarede værterne dog hurtigt igen. Efter 81 minutter sendte Oliver Sørensen bolden i kassen til 4-2.

FCM overtog kontrollen efter 4-2-målet og kørte stille og roligt sejren hjem.