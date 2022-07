FC Nordsjælland lejer 18-årig midtbanespiller i Mali

FC Nordsjælland har tilføjet nye, unge kræfter til den centrale midtbane.

Superligaklubben oplyser på sin hjemmeside, at man har tilknyttet 18-årige Mahamadou Doumbia på en etårig lejeaftale.

Doumbia skifter fra JMG Academié i Mali, og lejeaftalen indeholder en købsoption, skriver FCN.

- Mahamadou er en spændende midtbanespiller, som vi er begejstrede over at få ind i truppen, siger sportsdirektør Mikkel Hemmersam på FC Nordsjællands hjemmeside.

- Han er allerede en dygtig spiller med god fysik, teknik og spilforståelse, men han besidder samtidig et stort potentiale, og vi har stor tro på, at han kan udvikle sig meget i vores miljø og gøre en forskel for vores hold.

- Han skal selvfølgelig bruge noget tid på at falde til og lære det hele at kende, men han har mentaliteten og værktøjerne til at passe rigtig godt ind hos os.

Mahamadou Doumbia er tiltrukket af miljøet og kulturen i FC Nordsjælland, siger han på hjemmesiden.

- Jeg valgte FC Nordsjælland, fordi de er kendte for at give unge spillere en rigtig god fodboldopdragelse. Her betyder alder ingenting - så længe du præsterer, skal du nok få chancen.

- Det har de vist mange gange før, og det var helt klart et af hovedargumenterne for, at jeg valgte at tage hertil, lyder det fra midtbanespilleren.

FC Nordsjælland indleder 2022/23-sæsonen mandag, hvor holdet besøger OB i Superligaen.