FC Nordsjælland sælger offensivprofil til Brighton

Superligaen blev fredag aften en profil fattigere.

FC Nordsjælland meddelte således på sin hjemmeside, at klubben har solgt offensivprofilen Simon Adingra til Brighton fra Premier League.

Ivorianeren har lavet en fireårig kontrakt med klubben fra den engelske sydkyst, som i sidste sæson blev nummer ni i Premier League.

- Simon har været en profil for os i den seneste sæson, og vi kommer til at savne ham både på banen og i omklædningsrummet. Det betyder, at de næste i rækken skal træde frem og vise, at de er så klar, som vi tror på, at de er.

- Det er rigtig meget potentiale i truppen, og Simon har på kort tid vist vejen – nu glæder vi os til at følge ham ude i Europa på et nyt eventyr, siger FCN's sportsdirektør Mikkel Hemmersam.

20-årige Adingra kom til FC Nordsjælland fra klubbens akademi i Ghana i januar 2020.

Han nåede i alt at bidrage med 12 mål i 40 kampe som FCN-spiller.

