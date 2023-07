FCK bryder dårlig premierestime med smal sejr i Lyngby

For første gang siden 2019 lykkedes det for FC København at vinde sæsonpremieren, da klubben lørdag eftermiddag vandt 2-1 over Lyngby Boldklub på Lyngby Stadion.

Det var dog ikke en helt problemfri lørdag for FCK, for Lyngby bød de forsvarende mestre op til dans.

Med højt pres og intensitet gjorde Lyngby livet svært for københavnerne, der havde udfordringer med spillet i store perioder af kampen.

Rasmus Falk og Lukas Lerager havde sine udfordringer inde på midtbanen, hvor FCK-duoen havde svært ved at finde de offensive løsninger, og det kom også til udtryk ved, at FCK scorede de to mål på hjørnespark og straffespark.

Den ofte skadesplagede Andreas Cornelius spillede størstedelen af kampen for FCK, og han var en stor fysisk udfordring i en ellers meget anonym præstation.

Annonce:

FCK fik ikke den bedste start på kampen, for det var Lyngby, der kom bedst ud til første halvleg.

Lyngby havde stor succes med det høje pres og den meget fysiske tilgang, hvilket skabte problemer for FCK.

Hjemmeholdet fik sendt et flot mål i kassen efter 14 minutter, men Alfred Finnbogasons fuldtræffer blev underkendt af VAR for offside i opspillet.

Første halvleg fik dog en lykkelig afslutning for FCK, da Valdemar Lund flot steg til vejrs ved forreste stolpe, hvor han headede gæsterne foran.

FCK fik bedre gang i spillet i anden halvleg, men Lyngby lå hele tiden og lurede i kulissen.

Diogo Goncalves fik sendt FCK på sejrskurs, da han 55 minutter inde i kampen scorede på det straffespark, som Kevin Diks fik kæmpet sig til.

Hen mod kampens afslutning fik Lyngby blod på tanden igen, da Alfred Finnbogason fik sendt bolden i kassen med en halv time igen.

FCK formåede trods flere store Lyngby-chancer at holde stand, og den dårlige stime for sæsonpremierer blev dermed brudt.